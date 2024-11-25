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12強賽／台灣隊長陳傑憲國小教練：他能苦練從小就有領導力
世界12強棒球賽中華隊展現驚人團隊實力，台灣隊長陳傑憲國小的棒球教練尤伸評回憶說，陳傑憲從小沉穩自律，屬於有天份又苦練的球員，小小年紀就有領導力，令人驕傲。
世界12強棒球賽中華隊，昨天以4比0完封日本奪冠，陳傑憲昨晚的3分砲更寫下隊史，他拿下MVP後多次淚灑球場，更感謝天上的父母。
陳傑憲畢業於高雄市中正國小、大仁國中，赴日打棒球短暫在三民高中就讀。中正國小棒球教練尤伸評今天接受媒體聯訪時說，陳傑憲、張政禹昨天都表現得很好，陳傑憲從小就是很有責任感的選手，練球很認真，穩重又有榮譽感。
尤伸評回憶，陳傑憲在國小五年級時曾拿到2005年國際少棒錦標賽冠軍，當時他是冠軍戰投手，他不是臂力型選手，據了解，後來到日本高校打棒球時就不再練投；另外，他也在小五、小六獲全國聯賽冠軍。
尤伸評說，小學時的陳傑憲在訓練上從來不偷懶，個性相當沉穩、自律，小小年紀就有領導力。陳傑憲父親陳建彰過去也是國小棒球教練，但兄弟在學校都叫父親「陳老師」，陳爸爸在教學上也很嚴格。
尤伸評也感性地說，陳傑憲昨晚帶領球隊奪冠後，哭著回憶父母，除了是壓力全都釋放出來，也因他是很感恩的人，長大後也會回母校分享，勉勵小小球員，相當難得，令人很感動。
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