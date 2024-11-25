12強賽／TEAM TAIWAN凱旋 棒球英雄大遊行26日下午凱道登場

中華隊在2024世界12強棒球賽奪首冠，明天下午3時20分舉行「棒球英雄台灣尚勇」大遊行將於凱道登場，中華棒球隊成員將接受群眾歡迎，並至總統府接受總統賴清德與副總統蕭美琴致意。

根據文化總會提供新聞稿，遊行隊伍自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，現場施放勝利紙花向中華英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

沿線將設置8座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAMTAIWAN」小旗幟與小國旗，旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與臺灣企銀前。

文總指出，在重慶南路一段、華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲〈台灣尚勇〉，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，讓球員感受到台灣民眾的熱情。

文總說明，代表團抵達總統府後，將通過由三軍儀隊搭建的劍門，並由賴總統與蕭副總統迎接，代表全體國民感謝他們讓世界看見台灣。

文總表示，不克前往現場的民眾，可於賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道收看全程直播，邀請國人線上線下一同為中華英雄喝采。詳細活動及交通管制資訊請鎖定文化總會官方社群。

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