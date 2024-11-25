12強賽／疑似因台灣球迷感謝「關留言」富藍戈今發文恭喜奪冠

中華隊在世界棒球12強賽一路過關斬將，最終擊敗強敵日本隊奪冠，富邦悍將委內瑞拉籍洋投富藍戈也發文祝賀。

本屆賽事開打前沒有太多人看好中華隊，除了捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）神預言中華隊奪冠外，富藍戈也曾和台灣球員相約複賽東京巨蛋見。

委內瑞拉複賽首戰富藍戈登板關門成功，幫助球隊以2：0險勝中華隊。複賽第2戰委國不敵日本，第3戰面對美國，9局上富藍戈被美國強打瓦德（Ryan Ward）敲出超前轟，間接讓中華隊挺進冠軍戰，委國只能和美國爭奪季軍，最終落敗，拿下第4名。

委國與美國之戰結束後，有台灣球迷到富藍戈的社群媒體表達感謝，許多網友認為此舉「很白目」，富藍戈後續關閉留言功能，外界推測可能是因為受這些留言影響。

中華隊奪冠後，富藍戈在Threads發文展現風度，「恭喜『Team Taiwan 』，棒球比賽任何事都可能發生。」不少台灣球迷在留言區，用英文向富藍戈為該爭議行為致歉。

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