12強賽／新北穀保家商慶12強賽奪冠 擬設校友紀念牆
中華隊在12強棒球賽奪冠，其中有6名隊員及教練高志綱都出自於新北市穀保家商，讓全校師生充滿喜悅，校長嚴英哲今天表示，學校擬增設紀念牆，成為學弟妹學習的典範。
世界棒壘球總會（WBSC）12強賽（Premier122024）昨天晚間由中華隊、日本隊進行冠軍戰，中華隊4比0完封日本隊奪冠，全台氣氛沸騰，歷年來培育許多棒球人才的穀保家商師生更是充滿喜悅。
嚴英哲指出，學校體育班有棒球、籃球、高爾夫及舉重、撞球項目，都在各項比賽中得到好成績，尤其是棒球隊的畢業生更是分散在中職、美職及日職。
他表示，這次中華隊12強賽奪冠，隊中就有林昱珉、陳冠宇、林家正、岳東華、潘傑楷、邱智呈等隊員及教練高志綱都是出身穀保家商棒球隊，雖不是同期畢業，但這些都算是老中青的校友。
嚴英哲指出，為了有好的表現，棒球隊的學生都一律住校，長期接受完整的訓練，如今取得世界冠軍，學弟妹也與有榮焉。
他表示，為了提供學弟妹一個學習的典範，學校擬增設紀念牆，地點可能選在校門口附近或重要穿堂的顯眼處，以表彰他們的成就。若有可能，也會希望能邀請他們返校與學弟妹分享奮鬥的經歷。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言