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12強賽／黃健庭慶賀3選手為台東之光 林昱珉12歲嫩照曝光
台日冠軍之戰獲勝，林昱珉、潘傑楷及邱智呈都是台東人，台東鄉親欣喜若狂，林昱珉媽媽開的早餐店成打卡熱點，國民黨祕書長黃健庭昨晚也穿上球衣為中華隊加油吶喊，今天更進一步找出9年前時任台東縣長時頒獎給林昱珉的舊照對外分享，開心發文說「3選手都是台東之光，我們深以為榮」。
黃健庭在2009年至2018年擔任台東縣長，十分關心體育賽事。他說，昨晚在家穿著棒球衣為選手加油，心情從高度緊張到最後歡欣萬分，激動心情今天依舊未退；中華隊每一位球員都很棒，其中林昱珉、潘傑楷及邱智呈3位台東孩子是他特別關注的對象。
黃健庭表示，2015年他曾頒獎給林昱珉，獎勵林在U12為中華隊奪下亞軍，9年過去，如今21歲的林昱珉已是國家隊的主戰投手，表現依舊優異。
黃健庭說，林昱珉和潘傑楷都是他新生國中的學弟，邱智呈則是卑南國中畢業，他們3人都是台東之光，「求主恩待他們，為國家爭取更多榮耀」。
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