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12強賽／陳柏清發文談入選中華隊心路歷程 安芝儇鼓勵：不要哭你很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
陳柏清。截圖自陳柏清IG
陳柏清。截圖自陳柏清IG

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊，奪下隊史首座3大賽冠軍。來自中職台鋼雄鷹隊的菜鳥左投陳柏清複賽連2天先發，對抗強敵美國和日本，雖帳面成績不理想，但多數球迷都讚美他奮戰精神，陳柏清今天稍早也在個人IG發文吐心聲。

現年26歲的陳柏清來自中職新軍台鋼雄鷹隊，是本屆唯一入選中華隊的雄鷹球員，預賽他扛起抗日重責，主投3.1局失3分（2分責失）。複賽他對美國主投2局0失分，隔天因中華隊臨時換掉王牌林昱珉，大會規定還是要由左投先發，於是陳柏清連2天登板，結果只投0.1局就狂失4分，黯然退場。

陳柏清沉澱一晚後，今天在IG發長文分享本屆參賽心得，「今年真的是收穫滿滿的一年，在一年當中遇到了高低潮，很感謝教練、學長鼓勵與指導，讓我可以完成一整年賽季，把一年來缺失缺點做改進，讓自己更進步更努力達到更好效果，凡事都要一直努力才能成為更好的選手。」

陳柏清也感謝球迷的支持，「你們傳給我的訊息我都有看到，很感動，我比較內向，都放在心上，有你們這麼強大的後盾，讓我更加堅定，我會加油努力，不枉費你們對我的支持。」

當初陳柏清入選中華隊，有部分球迷感到驚訝，對此陳柏清坦言：「入選了12強，是我人生中第一個一級國際賽，當然也有很多聲音，我只是把自己該做的事情做好，能幫助球隊，我就是全力以赴，也知道自己不足的地方去做修正改進，從哪裡跌倒就要從哪裡站起來，這個賽事讓我更知道自己該做些什麼，一直向前走向前看，前面的路還在等著我去挑戰，你們都是我的貴人也是幸福的孩子。」

陳柏清最後也向中華隊全體成員致謝，「來這裡我真的很幸福，教練學長還有後勤團隊把我照顧的很好，謝謝你們大家讓我有很大的安定感，我愛你們，像龍貓總教練說的，我們在創造我們的歷史，我也很幸運能夠參與這次的賽事，未來我會更努力朝著自己的目標邁進，愛你們大家。」

貼文曝光後，陳柏清獲得許多網友鼓勵，中華隊隊友郭俊麟表示，「你很棒，以後台灣靠你們了。」台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇也在IG發文寫道，「恭喜中華隊奪冠，你們太厲害了，柏清不要哭，你很棒！」

世界棒球12強 安芝儇 陳柏清

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