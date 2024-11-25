快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／「小可愛」江坤宇建功 平鎮青棒總教練這樣評語

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中華隊12強奪冠創歷史，游擊手江坤宇用守備和打點建功。圖／取自江坤宇臉書
中華隊12強奪冠創歷史，游擊手江坤宇用守備和打點建功。圖／取自江坤宇臉書

中華隊在世界棒球12強賽4：0奪冠，「真的不是夢一場」！桃園市平鎮高中青棒隊畢業的中華隊游擊手江坤宇多次用精彩守備與關鍵打點建功，平鎮高中青棒隊總教練吳柏宏今天上午說，江坤宇「是自主性很強的球員」，當年自知身材不比人強，每在正常訓練後，會自主加強跑壘衝刺和打擊守備訓練，用技術來彌補身材條件。

綽號「小可愛」的江坤宇站在游擊區和打擊區屢屢建功，12強棒球賽出賽8場都是先發，24打數敲出7支安打，二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，累積4分打點，內野守備滴水不漏，成為投手堅強後盾，對美國隊時更一棒揮出「3壘打」為擊沉美國隊關鍵，12強奪冠後他在臉書寫下「我們做到了，我們是世界冠軍」。

江坤宇2018年自平鎮高中棒球隊畢業，季中選秀被中信兄弟以第3輪第11順位選進，他在平鎮青棒隊教練眼中是自主性強的球員，吳柏宏表示，江坤宇自知身材條件 不比人好，就用技術彌補，每在下午正常訓練結束，仍會自己加強做跑壘衝刺、打擊技術及守備移位訓練，有時自主衝刺本壘到一壘2、30次，訓練爆發力，「他（江坤宇）比別人花更多時間補強技術」。

中華隊12強奪冠創歷史，游擊手江坤宇用守備和打點建功。特派記者許正宏／攝影
中華隊12強奪冠創歷史，游擊手江坤宇用守備和打點建功。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

中華隊12強奪冠桃球員11人爭光 桃園棒球教父這樣說

中華隊「英雄們」與桃園淵源深 他籲市府加碼獎金

12強賽／東蛋噓聲四起的觸身球 江坤宇第一反應是看球速「157…」

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

相關新聞

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強冠亞軍賽昨日落幕，中華隊以4：0戰績擊敗日本隊，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統更引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，因此他不禁問道「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎」，貼文發布後吸引網友紛紛討論。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早預言？」 眼尖鄉民：不只獨漏台灣

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。 中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。