12強賽／「小可愛」江坤宇建功 平鎮青棒總教練這樣評語

中華隊在世界棒球12強賽4：0奪冠，「真的不是夢一場」！桃園市平鎮高中青棒隊畢業的中華隊游擊手江坤宇多次用精彩守備與關鍵打點建功，平鎮高中青棒隊總教練吳柏宏今天上午說，江坤宇「是自主性很強的球員」，當年自知身材不比人強，每在正常訓練後，會自主加強跑壘衝刺和打擊守備訓練，用技術來彌補身材條件。

綽號「小可愛」的江坤宇站在游擊區和打擊區屢屢建功，12強棒球賽出賽8場都是先發，24打數敲出7支安打，二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，累積4分打點，內野守備滴水不漏，成為投手堅強後盾，對美國隊時更一棒揮出「3壘打」為擊沉美國隊關鍵，12強奪冠後他在臉書寫下「我們做到了，我們是世界冠軍」。

江坤宇2018年自平鎮高中棒球隊畢業，季中選秀被中信兄弟以第3輪第11順位選進，他在平鎮青棒隊教練眼中是自主性強的球員，吳柏宏表示，江坤宇自知身材條件 不比人好，就用技術彌補，每在下午正常訓練結束，仍會自己加強做跑壘衝刺、打擊技術及守備移位訓練，有時自主衝刺本壘到一壘2、30次，訓練爆發力，「他（江坤宇）比別人花更多時間補強技術」。 中華隊12強奪冠創歷史，游擊手江坤宇用守備和打點建功。特派記者許正宏／攝影

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