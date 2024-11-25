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12強賽／不敵中隊 日媒：牢記教訓好好面對經典賽

中央社／ 東京25日綜合外電報導
中華隊林家正擊出全壘打，日本先發投手戶鄉翔征難以置信。 歐新社
中華隊林家正擊出全壘打，日本先發投手戶鄉翔征難以置信。 歐新社

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊整場比賽只讓日本敲出4支安打，終場以4比0完封日本。日媒「中日體育」今天指日本這場投打全面敗北，只能牢記教訓好好面對2026年的經典賽。

這場比賽前4局兩隊均掛蛋，5局上中華隊突破封鎖，捕手林家正率先扛出陽春砲打破僵局，隊長陳傑憲隨後敲出3分彈奠定勝基。中華隊4位投手林昱珉、張奕、陳冠宇和林凱威聯手表現優異，全場只讓日本敲出零星4支安打，1分未得，最終以4比0擊敗日本。

日本「中日體育」報導，日本武士隊這次敗戰震撼人心，但在國際賽場上，發生什麼事都不意外。回顧2004年雅典奧運4強賽，日本先發投手松坂大輔飆13次三振僅失1分，但日本的打線完全被澳洲封鎖，最終以0比1飲恨。

另外，2013年的世界棒球經典賽複賽中日大戰，這次擔任日本隊監督、當時仍是選手的井端弘和在9局上敲出追平安打，10局上再靠中田翔取得致勝分，日本隊最終以4比3逆轉勝。

國際賽事的魅力和可怕之處就在於，任何事情都可能發生。

世界12強棒球賽昨天冠軍戰，日本即使落後4分也未曾放棄，7局上的防守就能展現這點。當時中華連續安打並完成雙盜壘後，二、三壘有人。中華選手潘傑楷擊出1顆緩慢的滾地球，游擊手源田壯亮傳一壘，而一壘手牧秀悟巧妙地處理短彈跳的球，但一壘審最初判定為安全上壘。

井端隨即提出挑戰，判決最終被推翻，日本成功避免失掉第5分。「中日體育」指出，這個瞬間不僅展現日本的執著，也體現中華選手的拚勁。

而傳出這顆球的源田是這次日本陣中，唯一一個嘗過2019年在12強棒球賽事中吞敗經驗的選手。

日本隊在這次12強賽冠軍戰失利，是日本在2019年11月12日、第2屆12強賽複賽對陣美國以來，時隔1839天的首次敗北，完封更是時隔5793天。

源田賽後感慨地表示，「自從宮崎集訓開始，我們所有人都為了這一天全力以赴。雖然沒能贏球，感到非常遺憾，但這是我們拚盡全力後的結果，我接受這一切。希望在下一次國際賽中能一雪前恥，也希望能再次入選代表隊。」

「中日體育」指出，日本代表隊時隔5年只在12強賽輸了一場，除了粉碎日本連霸的心願，也導致獎牌顏色變色，不過這一天改寫台灣棒球歷史，日本隊只能牢記這次教訓，好好面對2026年的世界棒球經典賽。

世界棒球12強

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