12強賽／頒獎後立脫銀牌 日本隊守護神：不是我要的顏色

日本在世界12強棒球賽冠軍戰0比4不敵台灣屈居銀牌。日本隊終結者大勢昨天在頒獎儀式結束後立即拿掉頸上獎牌，坦言「這不是我要的獎牌顏色」「戴著就無法冷靜」。

日媒「體育報知」報導，日本隊冠軍戰在0比4落後下，第9局仍派大勢上場投球，最快球速達156公里，雖被敲出1支安打但無失分，還送出2次三振。

日本在2023年3月世界棒球經典賽（WBC）奪冠時，大勢也是陣中球員之一。他在這次12強賽雖仍表現亮眼，但未能如願與隊友奪冠。

他在頒獎儀式後取下掛在脖子上的銀牌，表示「這不是我要的獎牌顏色，只要戴上（獎牌），我就會感到相當遺憾，與其說取下，不如說是戴上去無法冷靜」。

大勢也說：「我第一次體驗到在國際賽輸球，然後看著其他隊伍奪冠，身為當事人，真的感到相當遺憾」。

關於2026年的經典賽，大勢說「希望能以更進步的狀態面對比賽，洗刷遺憾。為此，我會在休賽期間好好準備，在下個賽季為巨人隊貢獻，努力表現出色，再次爭取入選國家隊機會。」

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