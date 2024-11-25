12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花
中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。
中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽27連勝的日本。有許多網友在Threads和PTT等網路論壇提案，500元鈔票背面的棒球隊，可以換成本屆創造歷史奪冠的中華隊，許多網友表示認同，還有人「P圖」，在網路上被廣為流傳。
事實上，500元上的棒球小將是台東「南王國小少棒隊」球員。南王國小當年是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是卑南族出身，民國87年、88年代表台灣遠征美國，連2年稱霸世界少棒冠軍。
「關懷盃少棒錦標賽」是南王球員們每年都會參加的重要賽事。500元鈔票正面圖案是他們民國87年於花蓮德興棒球場參加關懷盃少棒賽奪冠後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。
也有網友建議，可以改掉1000元看地球的小朋友圖案，或是新增3000元面額，如果上述都沒成真，希望至少能發行紀念鈔。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言