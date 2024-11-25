12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。

中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽27連勝的日本。有許多網友在Threads和PTT等網路論壇提案，500元鈔票背面的棒球隊，可以換成本屆創造歷史奪冠的中華隊，許多網友表示認同，還有人「P圖」，在網路上被廣為流傳。

500元正面圖案是民國87年的南王國小少棒隊。

網友將500元正面圖案P成本屆中華隊。

事實上，500元上的棒球小將是台東「南王國小少棒隊」球員。南王國小當年是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是卑南族出身，民國87年、88年代表台灣遠征美國，連2年稱霸世界少棒冠軍。

「關懷盃少棒錦標賽」是南王球員們每年都會參加的重要賽事。500元鈔票正面圖案是他們民國87年於花蓮德興棒球場參加關懷盃少棒賽奪冠後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。

也有網友建議，可以改掉1000元看地球的小朋友圖案，或是新增3000元面額，如果上述都沒成真，希望至少能發行紀念鈔。

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