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12強賽／中華隊奪冠 松坂大輔也稱讚 日媒滿滿的「惡夢」、「2被彈」

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
中華隊奪冠，日媒滿滿的「惡夢」、「2被彈」。圖／陳威臣提供
中華隊奪冠，日媒滿滿的「惡夢」、「2被彈」。圖／陳威臣提供

日本媒體大肆報導12強賽中華隊、日本隊冠軍賽，旅日媒體人陳威臣在「鐵男進行曲」粉絲專頁貼出今日東京各大體育報的第一手報導，部分報導用大大的「惡夢」來形容日本輸球，除了日刊體育，大部分體育報都沒有將12強冠軍戰放在頭版頭，但二版頭、三版大多數都放了12強賽事，讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征遭轟2被彈（2發全壘打）、日本武士隊連勝停止、台灣初優勝等成了主要新聞標題，出身岡山共生高校的「台灣隊長」陳傑憲更成為矚目焦點。

人在日本的陳威臣指出，台灣優勝成了許多日本友人關注的焦點，由於台日友好，不少日本人都恭喜台灣奪冠，非常服氣。日本各報訪問了日本隊的選手們，大多表示台灣表現很好，這次的經驗讓他們收穫很多，會加強自身的實力等，日本名將松坂大輔更盛讚「台灣選手們表現非常棒（台湾の選手も素晴らしいプレーでした）」。陳威臣說，這次台灣隊的表現真的很讚，努力發揮自身實力的奮戰精神，贏得日本人的尊敬，也期待台灣的棒運能夠持續向上。

陳威臣也指出，昨天除了接近深夜才出爐的12強冠軍戰之外，其實日本體壇還有兩件大事（個人認為這可能更讓日本人關心），第一是樂天金鷹的野球名將田中將大，因無法接受球團提出的大幅降薪要求，閃電在YouTube宣布「退團」，而且表明將加入其他球團。田中將大雖然仍有球威，不過這兩年的確表現不佳，所以後續效應如何自然也引發球界的關注，今早的體育報大部分都以田中閃擊退團作為頭版頭。

第二是出身千葉的27歲相撲好手，身為東大關的琴櫻，昨天在九州場所的千秋樂，擊敗蒙古出身的西大關豊昇龍，首次獲得優勝，而且今年最多勝就是琴櫻，因此明年有可能會晉升橫綱。

世界棒球12強

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