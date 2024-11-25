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影／12強賽潘傑楷受傷退賽 父親借錢栽培喊：一切值得了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山鎮長彭成豐（左二）今早率團隊前往潘家貼紅榜單「關山之光」，慶賀潘傑楷代表台灣出賽獲得冠軍。圖／關山鎮公所提供
關山鎮長彭成豐（左二）今早率團隊前往潘家貼紅榜單「關山之光」，慶賀潘傑楷代表台灣出賽獲得冠軍。圖／關山鎮公所提供

世界12強棒球賽落幕，昨晚台日冠軍賽之戰，潘傑楷因為滑壘導致左手小拇指脫臼不得不退出比賽，家人昨晚看見這一幕揪心不已，潘家阿嬤邊看邊哭。關山鎮長彭成豐今早前往潘家貼紅榜單「關山之光」慶賀，潘爸爸說這一路借錢栽培小孩很值得，感謝幫助過潘家的人。

潘傑楷是台東關山阿美族人，由阿嬤一手帶大。今天上午鎮長彭成豐鎮長、鎮代會主席吳文忠、縣議員陳宏宗及代表們，一起到德高里潘家貼紅榜祝賀。

阿嬤蔡守妹說，很高興孫子有這樣的能力，也替中華隊可以贏得比賽而開心，昨天看球賽很緊張，看到孫子滑壘手受傷內心揪了一下，很難過也很不捨，邊看邊落淚，後來看到台灣隊拿冠軍很快樂，孫子表現很傑出，真的很感謝大家對孫子的支持。

父親潘添來說，他們的家庭環境不是很好，他跟母親費盡心力栽培潘傑楷往棒球之路邁進，感謝米廠借錢給他栽培孩子，今天才能在棒球之路發光，他知道打贏日本隊很難，雖然有小受傷，但能拿到世界冠軍非常值得。

關山鎮長彭成豐表示，他常在文健站跟潘家阿嬤聊天，大家真的都很開心關山的孩子能在世界比賽中有傑出表現，不過潘家為培訓孩子成為棒球選手，花很多力氣與金錢，甚至為了栽培小孩而借貸，希望政府對基層選手多一些支持，別讓運動選手的家庭這麼辛苦。

彭成豐說，潘傑楷是關山之光，鎮公所想頒發獎金鼓勵優異選手，會跟鎮民代表會研議後決定金額。

世界棒球12強

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