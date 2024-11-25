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12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊昨晚奪冠慶祝。 法新社
中華隊昨晚奪冠慶祝。 法新社

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，在主場東京巨蛋主場慘遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝。

OSEN用「東京巨蛋慘案」報導此事，形容日本球員無法接受銀牌掛在脖子上，22歲投手高橋宏斗在頒獎典禮上立刻拿下獎牌；他在本屆賽事出賽兩場，包括預賽對決南韓隊，兩戰合計投8局失兩分，強調「目標不是這面獎牌」。

12強賽開打3屆，都是亞洲球隊奪下冠軍，南韓隊在2015年首屆賽事冠軍賽擊敗美國隊，日本隊排名第3；第2屆賽事2019年開打，日本隊擊敗南韓隊封王，墨西哥隊獲得季軍。

中華隊2015年排名第9，2019年升至第5，當時也是近10年在一級賽事最佳名次，今年首次在12強賽封王，日本隊、美國隊分居第2、第3，日本隊也是唯一連續3屆都打進前3名的球隊，南韓隊掉到第5。

世界棒球12強

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