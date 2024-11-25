12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲的日本職棒西武獅傳奇球星、「平成怪物」松坂大輔，特別點名3名中華隊球員打得好，並指出「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

日媒《體育日本》刊載松坂大輔對冠軍賽的看法，他認為雖然日本隊只拿到第二名，但球員都拚搏到了最後，特別是在職業賽季結束後，對球員的體力是很大的負擔，中華隊的球員打得十分精彩，他都不禁想為兩隊鼓掌。

松坂大輔提到，中華隊打者「強力揮棒」讓他印象深刻，特別是面對「直球」，第五局一、二壘有跑者，面對150公里的內角直球，陳傑憲仍能打出三分砲，林家正也瞄準一顆直球揮出陽春砲，讓他特別驚豔。

此外，他也表示中華隊打者很有侵略性，即使球數對打者十分不利，也不會輕易揮棒，在第一局裡，兩名打者都瞄準了投手的直球作攻擊，並擊出了安打。

松坂大輔更提到了「選球」，在五局上一出局、一人在壘的情況下，林立小心翼翼地選掉了一顆低角度球，並獲得保送，中華隊的堅韌讓他們獲得了最終的勝利，松坂大輔最後表示，「中華隊將繼續成為日本武士隊的有力競爭對手」。

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