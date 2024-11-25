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12強／台灣隊長陳傑憲 少棒隊教練：從小就有領袖風範

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
陳傑憲（手指處）在高雄市中正國小少棒隊擔任投手時期，帶領球隊拿兩次世界盃冠軍。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲（手指處）在高雄市中正國小少棒隊擔任投手時期，帶領球隊拿兩次世界盃冠軍。記者郭韋綺／翻攝

世界棒球12強比賽，中華隊戲劇性以4:0擊敗日本隊，擔任「台灣隊長」陳傑憲更拿下4項個人獎項，消息傳回母校高雄市中正國小，全校歡欣沸騰，少棒隊教練尤伸評今受訪說，陳傑憲從小就具備領袖風範、沉穩自律，功課好又有責任感，他說話隊友、學弟都會服從命令，從不讓人操心的選手。

30歲陳傑憲是高雄人，小二加入爸爸陳建彰執教中正國小少棒隊，教練尤伸評說，陳傑憲大姊、大哥、二哥都在中正國小練棒球，他追隨兄姊腳步加入球隊，陳家4個小孩都在學校練球、生活，比較有趣一幕，4個小孩在學校都不敢叫爸爸，都叫陳建彰教練「陳老師」。

尤伸評回憶，練球時，對球員嚴厲但都一視同仁，陳傑憲受訓時，也被訓斥過，陳建彰不忍心看孩子被罵，就會轉過身去，陳傑憲非常敬重教練父親，父子私下相處是很有愛的互動。

被問到陳傑憲長相似演員吳奇隆，球迷都暱稱他「四爺」，在校時有沒有也很受女生歡迎？尤伸評不加思索脫口說「有啊」兩個酒窩笑起來帥氣又可愛，學生時代就是萬人迷。

尤伸評指出，陳傑憲小一升小二暑假加入少棒隊，當時還沒被定型，哪裡缺人就補哪裡，是全方位選手，起初安排擔任左打選手，不過後來發現控球表現不錯，小五擔任主投，還帶領球隊拿下兩次國際少棒錦標賽冠軍。

尤伸評說，大仁國中棒球隊時期，陳傑憲更加精進自己，參加海內外比賽獲獎無數，高中時，在父親鼓勵下赴日本岡山共生高校讀書，可惜高中畢業，在日本職棒選秀失利，但他知道，陳傑憲是不會輕易放棄的選手，後來陸續效力台電隊，幾年前加入中華職棒效力統一獅，有來跟他說想到職棒闖一下。

從國小到國中帶陳傑憲練球8年，尤伸評說，雖然陳傑憲身高173公分，打棒球沒那麼好的優勢，但陳傑憲最大優點就是永不放棄，練棒球靠的是努力，不然天分再好選手，不努力也是曇花一現，是對自己本身很有要求的選手。

尤伸評回想過去，陳傑憲是少數球員中讓他省心的選手，不管在球場上、課堂上，都讓人很安心，中規中矩、很穩重型的選手，這次陳傑憲被封溫暖的台灣隊長，也被視為中華隊致勝關鍵之一，尤伸評笑說，陳傑憲學生時代就是一個領導者，本身表現好，也很守規矩，他講話的時候，隊友、學弟都會服從他命令。

陳傑憲是很有責任心的孩子，練球很辛苦，但他功課不錯，會把該做的事做好，連姊姊要替他洗球衣，他也不肯，堅持自己手洗，個性沉穩又自律，很有領袖氣質，這次帶領中華隊拿到世界冠軍，很替他開心。

提到陳傑憲賽後受訪提到感謝家人，尤伸評說，陳爸爸不在了，陳傑憲是懂感恩的選手，例如小孩滿月也跟回到學校分享喜悅，還指導少棒隊小將練球，展現學長風範；有美國記者看到陳傑憲打擊表現可直接跳到大聯盟，他認為可以挑戰，當然鼓勵去試試看，還是要看陳傑憲抉擇，畢竟有家庭、小孩做決定不容易，他已經是大人就尊重他的決定。

尤伸評也提到，這次世界棒球12強比賽，看到陳傑憲氣勢、自信心，尤其看到他敲出的三分砲，那瞬間就像我們學校球隊贏了的感覺一樣，非常以他為榮，以及第9棒張政禹也是中正國小少棒隊出身，相當為他們倆感到驕傲與光榮。

陳傑憲（前排右一）中正國小棒球隊擔任投手，帶領球隊拿下2005年國際少棒錦標賽冠軍。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲（前排右一）中正國小棒球隊擔任投手，帶領球隊拿下2005年國際少棒錦標賽冠軍。記者郭韋綺／翻攝
張政禹在小學棒球時期架式十足。記者郭為綺／翻攝
張政禹在小學棒球時期架式十足。記者郭為綺／翻攝
教練尤伸評（右）拿著陳傑憲帶領球隊拿下世界盃冠軍紀念照片。記者郭為綺／攝影
教練尤伸評（右）拿著陳傑憲帶領球隊拿下世界盃冠軍紀念照片。記者郭為綺／攝影
中正國小少棒隊小將都被陳傑憲指導過，左為棒球教練尤伸評。記者郭韋綺／攝影
中正國小少棒隊小將都被陳傑憲指導過，左為棒球教練尤伸評。記者郭韋綺／攝影

世界棒球12強

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