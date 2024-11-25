中華隊12強奪冠桃球員11人爭光 桃園棒球教父這樣說

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，中華隊國手28人，來自桃園培育的優秀球員11人，桃園與有榮焉，「桃園棒球教父」、桃園市棒球總顧問張滄彬今天說，看到中華隊創造歷史十分高興，這次主力球員很年輕，都是學生基層棒球培養出來，顯現基層培養人才的用心，「可以感受台灣棒球一直在進步」。

中華隊在世界12強棒球賽4：0完封日本隊，創下中華隊有史最佳成績，全台瘋狂，這次中華隊球員共有11人來自桃園平鎮高中、開南大學及樂天桃猿隊的在地球隊培養出來的優秀人才，桃園市長張善政昨晚與3000名球迷，一起見證中華隊奪下世界第一，分享榮耀，決定舉辦英雄見面會。

張滄彬表示，這次中華隊年輕球員為台灣創造歷史，振奮人心，感覺台灣的棒球正在進步，累積的棒球實力一直提升，現在學生基層棒球實力很強，相對進到成棒、職棒訓練，加上運科支援，可看見台灣棒球一直在成長和進步。

尤其基層培養學生少棒、青少棒及青棒實力強，青棒隊這幾年來參加世界盃賽事的成績都未落在三名之外，亞洲盃及世界盃都打下冠軍、亞軍，展現基層青棒實力堅強，在學生球隊、教練用心培養下，加上球員年輕，球員到成棒、職棒實力進步，這次中華隊球員林立、江坤宇、戴培峰為平鎮高中培養球員，為國爭光，與有榮焉。

商品推薦