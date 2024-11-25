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12強賽／帶領中華隊奪冠！陳傑憲從日職落選到世界MVP 背後有「隱形推手」

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠。中華隊隊長陳傑憲除了成功帶領球隊外，也成為了大賽中的MVP，拿下4座獎項，政治工作者周軒也曝光了這位「世界MVP」，其實曾經在台電棒球隊待過一段時間，也要大家不要忘了謝謝台電。

周軒在臉書發文指出，當年陳傑憲從日職落選，剛從日本回來的時候，在台電棒球隊待了幾年，之後才轉戰中職，最後終於用隊長的身分帶領台灣擊敗日本，拿下世界棒球12強賽的冠軍。

周軒說，其實台電默默承擔起維護台灣棒球實力的角色，留住台灣棒球人才，就如同路邊的一根根電線桿一樣，看似不起眼，但如果倒了，燈光就熄滅了。周軒認為，這次的冠軍，台電也出了一份力，請大家「別忘了謝謝台電」。

陳傑憲這次在中華隊不僅是「氣氛大師」，在場上也展現卓越打擊能力，24打數敲15安，包含2轟6打點，打擊率高達6成25，奪下MVP、最佳外野手、打擊王和最佳防守球員。連《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）都誇獎他有能力去大聯盟挑戰。

世界棒球12強 台電 陳傑憲

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