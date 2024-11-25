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中華棒球隊大勝 立委：捐錢給亞銀 不如捐給中華隊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，球員們激動衝進場中揚起國旗慶祝。特派記者許正宏／東京攝影【作者：須冠達，日期：2024-11-25，數位典藏序號：20241124235452240】
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，球員們激動衝進場中揚起國旗慶祝。特派記者許正宏／東京攝影【作者：須冠達，日期：2024-11-25，數位典藏序號：20241124235452240】

中華隊昨天在棒球十二強賽中大獲全勝，在今天財委會進行預算協商時也引發熱烈討論，有立委認為與其把錢捐給對台灣不友善的國際組織，不如把錢留下來支持國內的運動賽事。國民黨立委羅明才直接告訴財政部長莊翠雲，與其去把錢捐給對台灣不友善的亞洲開發銀行，不如把錢捐給昨天4:0大獲全勝的中華棒球隊。

民進黨立委郭國文也要求，進行公股銀行捐款運動賽事的專案報告，要求公股銀行要更積極投入國內的運動賽事的支持。

台灣身為創始國，亞銀卻在中國的壓力下持續矮化台灣地位為「Taipei,China」，朝野立委對於財政部青年所編列的等值新台幣6600萬元的捐助預算都不以為然。莊翠雲回應，支持運動賽事的預算是一回事，但是在外交上面的預算也有執行的必要，財委會最後決議，先凍結捐助亞洲銀行預算3000萬（等值100萬美元）。

民眾黨立委黃珊珊也認為，以前都只有捐100萬美元，今年要捐200萬美元，對照亞洲開發銀行對台灣的態度，實在不必如此。在朝野立委一致支持下，除了亞洲銀行之外，中美洲銀行的捐助預算也一併被刪減。

世界棒球12強

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