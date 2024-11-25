快訊

潛逃24天陳啓昱逃亡海外是幌子？曾聯繫親友 不排除有人協助

北市內湖男持刀當街砍殺女友 她胸腹中刀無生命跡象送醫急救

他讚悠遊卡「Super i貼卡」其實很好用！被挖出2致命傷：都失效了

12強賽／戰力評比倒數到奪冠 中華隊用實力回應質疑

中央社／ 東京25日電
世界12強棒球賽台灣隊24日在日本東京巨蛋勇奪歷史性的冠軍金盃，總教練曾豪駒（左）賽後率球員繞場向所有支持球迷致意，也和民眾擊掌互動。中央社
世界12強棒球賽台灣隊24日在日本東京巨蛋勇奪歷史性的冠軍金盃，總教練曾豪駒（左）賽後率球員繞場向所有支持球迷致意，也和民眾擊掌互動。中央社

世界12強棒球賽中華隊走完驚奇旅程，雖然一度不被外界看好，但他們用實力及拚勁回應所有質疑，不過教頭曾豪駒感性喊話：「不用跟我們道歉，只要大家支持台灣棒球就夠了。」

12強中華隊在公布28人正式名單之後就不被外界看好，甚至有日本媒體評比中華隊的戰力是倒數第2名，誰也沒有想到是由中華隊奪下世界第一榮耀。在預賽B組開打前一天，隊長陳傑憲曾說過，「反正我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」

開打後，應證了陳傑憲說過的話，最後以4勝1敗勇闖東京複賽，在確定晉級時，曾豪駒表示，「在球隊構成中有很多聲音，但我們克服了這些聲音，身為總教練的我，非常可以榮幸帶領他們，他們也帶領我去東京。」昨天曾豪駒也坦言，在選球員的階段是壓力最大的時刻。

不過，中華隊的腳步不止於此，一路闖進冠軍戰，最後更是在冠軍戰完封日本，成為最大黑馬，站上世界之巔。

一路扛下許多輿論及壓力，不過曾豪駒強調，知道很多台灣球迷關心台灣棒球，雖然一開始有很多球迷不看好，「但他們其實是支持的、也是可愛的，我希望（球迷）不用跟我們道歉，只要大家全力支持台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好，這樣就夠了。」

從一開始名單出爐時，球迷紛紛說「等著墊底的陣容」、「退票排隊中」，到預賽打出佳績，球迷們紛紛排隊領「道歉表」，台北大巨蛋擠滿觀眾、一票難求；打進東京複賽後，球迷臨時刷機票只為應援，全台灣更是團結一心守在電視機前中華灣好手們不用過多言語，只用實力來回應質疑，更感動了全台灣人的心。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／曾豪駒曝奪冠「拒噴香檳」原因 日本球迷讚：台灣真了不起

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

12強賽／陳傑憲賽前遇低潮曾被質疑 感激曾總、隊友信任

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

相關新聞

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強冠亞軍賽昨日落幕，中華隊以4：0戰績擊敗日本隊，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統更引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，因此他不禁問道「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎」，貼文發布後吸引網友紛紛討論。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Coun...

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。