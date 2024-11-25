12強賽／曾豪駒曝奪冠「拒噴香檳」原因 日本球迷讚：台灣真了不起

中華隊昨天在東京巨蛋以4：0擊敗日本隊，奪下世界棒球12強賽冠軍。賽後球員們沒有噴香檳慶祝，這件事被日媒轉發，也獲日本球迷好評。

據了解，大會賽後開放冠軍隊噴香檳，但中華隊總教練曾豪駒婉拒，他解釋，「這是日本職棒的場地，奪冠當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」

日媒《Full-Count》轉發這則消息，日本網友得知後紛紛大讚，「真心祝福台灣奪冠」、「台灣國民真了不起，讓人感受到對日本的尊重，所以我喜歡台灣人」、「日本輸球令人惋惜，但如果是台灣贏，感覺沒關係」、「這是一場充滿運動家精神的比賽」、「如果是韓國，在東京巨蛋投手丘上插國旗也不奇怪」。

事實上，南韓隊過去曾因「插國旗」舉動惹日本球迷不開心，2006年經典賽因日本隊球星鈴木一朗一番「打出讓對手感覺30年也追不上的棒球」言論，引發南韓反感，複賽擊敗日本後就在東京巨蛋投手丘插上國旗，讓兩隊結下樑子，但日本隊在準決賽完封南韓，最終拿下金牌。

2009年第二屆經典賽南韓隊又在複賽擊敗日本隊時，再次插旗，只不過最終兩隊在金牌戰對決時，是由日本隊以5：3拿下勝利，完成二連霸。

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