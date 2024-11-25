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12強賽／台北愛樂少年樂團演奏Team Taiwan 隔海應援

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
中華隊勇奪12強賽金牌，締造歷史記錄，昨晚在東京巨蛋上球場多次響起「Team Taiwan」音樂及口號，台北愛樂趕在總冠軍賽前，上周六當天號召近200人錄製Team Taiwan等管弦樂影片，隔海呼應，展現超級熱血的棒球魂。 圖／取自台北愛樂少年樂團臉書專頁
中華隊勇奪12強賽金牌，締造歷史記錄，昨晚在東京巨蛋上球場多次響起「Team Taiwan」音樂及口號，台北愛樂趕在總冠軍賽前，上周六當天號召近200人錄製Team Taiwan等管弦樂影片，隔海呼應，展現超級熱血的棒球魂。 圖／取自台北愛樂少年樂團臉書專頁

中華隊勇奪12強賽金牌，締造歷史記錄，昨晚在東京巨蛋上球場多次響起「Team Taiwan」音樂及口號，台北愛樂則趕在總冠軍賽之前，上周六當天號召近200人錄製Team Taiwan等管弦樂影片，隔海呼應，展現超級熱血的棒球魂。

台北愛樂文教基金會經理莊馥鴻表示，台北愛樂多位同仁是資深棒球迷，上周六得知台灣晉級世界12強棒球總冠軍賽，除了驚喜，製作團隊趕緊邀集指揮、樂團、編曲及拍攝團隊，完成這次超臨時的拍攝任務。

該影片於台北愛樂少年樂團臉書社群平台播放，才短短一兩天，就有近兩萬人點閱觀賞。https://www.facebook.com/tpye.taiwan

台北愛樂少年樂團經理張紋綺表示，此次拍攝由台北愛樂少年樂團指揮群游家輔、陳仕杰、黃任賢、劉柏宏共同指導，領銜台北愛樂少年樂團、台北愛樂少年弦樂團、台北愛樂少年管樂團，近200人陣容錄製。

因時間倉促，台北愛樂行政團隊在非常有限的時間取得Team Taiwan原創作曲家余勤芹授權，委託台北愛樂少年樂團指揮游家輔老師編曲，趕在昨天總冠軍賽開打前完成錄製及剪輯。這個不到24小時的百人錄製計畫，展現超級熱血的棒球魂。

●eam Taiwan 中華隊嗆司曲（管弦樂團版、管樂版）

世界棒球12強

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