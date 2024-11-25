12強賽／中華隊封王可望帶動中職人氣 明年挑戰300萬人不是夢

世界12強棒球賽落幕，中華隊奪下隊史首冠，尤其冠軍賽以4：0完封勝日本隊，堪稱歷年重要國際賽數一數二的對戰勝果，對中職新球季票房更是大利多，從過去例子看來，觀眾人數有機會大幅成長，挑戰單季300萬人次。

中職在1990年開打後，前6季單場平均觀戰人數都在5千人以上，1992年更是衝到6878人，後來受到受到放水醜聞的影響，從1999年起連續3季低於兩千人，2000年1676人更是中職史上最低。

2001世界盃棒球賽在台灣進行，中華隊陣容結合台、美、日職棒好手，一路挺進四強，最後在季軍戰以3：0完封勝日本隊，中職隔年球季受惠，單場平均觀戰人數從1876人增至2957人，成長幅度達58%。

中華隊當時在世界盃擊敗擁有14名日職球員的日本隊，加上「阿甘」蔡仲南2002年成為中職選秀狀元，新球季吸引大批女球迷進場觀戰，都是中職票房大幅提升的原因。

中華隊搶下2004、2008年奧運門票，對中職觀眾人數成長都有正面效益，只要國際賽有好表現，確實能夠帶動更多球迷投入中職比賽；12強賽總教練曾豪駒這次領軍面臨極大壓力，昨天封王戰後就說：「球迷不用道歉，只要全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓整個環境越來越好就夠了。」

中職今年360場比賽總觀眾276萬6386人次，不但首次突破200萬關卡，單場平均7684人也寫下新高，比去年成長28%，從12強賽帶給球迷感動的情況看來，明年3月29日開打的新球季，單季挑戰300萬大關（單場平均超過8333人）絕對不是夢。

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