中華隊12強賽奪冠 運彩公司估賠1.6億 台中彩迷冠軍夜賺75萬元
2024年世界12強棒球錦標賽，中華隊以4：0完勝封王，運彩投注金額飆4逾億元，運彩公會理事長何昱奇估算中華隊贏，七成彩迷大勝，運彩公司恐慘賠1.6億元。
何昱奇說，中華對日本，彩迷投注踴躍，預估總投注金額破4億元，且有7成民眾押中華隊勝，運彩公司整體彩金支出達5.6億元，等於慘賠1.6億元。
何昱奇說，這場賠率約2.24到2.5，單筆最高投注金額限10萬元，但何昱奇說，他有客人買50萬元押中華隊勝，領125萬彩金。不但中華隊贏球，這名彩迷也狂贏75萬，皆大歡喜。
中華隊封王，全民狂歡，何昱奇今天將實踐諾言，下午5時，在運彩公會（台中市南區南平路35之20號），免費發送500份雞排，與國人分享喜悅。
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