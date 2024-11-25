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12強賽／辰己涼介豪言「輸台灣改練投手」 老婆致命吐槽網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊外野手辰己涼介。中央社
日本隊外野手辰己涼介。中央社

世界12強棒球賽昨天完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，創下了歷史。日本隊外野手辰己涼介曾在賽前表示，「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後連老婆Selina都忍不住吐槽說「寶貝，你要轉投手了嗎？」，笑翻不少網友。

27歲的辰己涼介曾在決賽前發下豪語，輸中華隊的話就要「轉行當投手」，以示要拿下優勝的決心。結果日本隊真的敗給了中華隊，連老婆都發IG調侃他說「寶貝，你要改當投手了嗎？」，辰己涼介也回應「對」，老婆則繼續說「哇，我怎麼都不知道這件事」。

不少網友看到也笑翻，「幽默感滿分」、「有夠鞭屍欸」、「老婆致命吐槽」、「炎上系職業選手」、「笑死，夫妻倆都很逗」、「他本來個性就這樣了」、「很皮，天生一對」、「連自己老公都嘴，我要笑死」、「他好像本來就很寶，退役可以當諧星了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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外界也相當好奇辰己涼介轉投手的話是否會成真，他賽後其實也收回了這個玩笑話，並表示「明天起要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」，但部分日本網友則不買單，認為賽前說大話的行動不太好，或是批他「驕兵必敗」。

世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝，在外界普遍不看好的情況下，選手仍努力拚搏反轉奪冠，讓不少球迷看得相當感動又振奮，甚至有公司直接放假一天慶祝

世界棒球12強 中華隊 日本 辰己涼介

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