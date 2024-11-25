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12強賽／郭國文要辜仲諒加碼中華隊獎金被轟 郭：絕無情緒勒索

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供

中華隊昨晚4比0完封日本，民進黨立委郭國文貼文要中華棒協理事長辜仲諒加碼獎金到1億元，網友砲轟「真丟臉！自己不出錢卻拱別人加碼，甚至「藉端強募財物」。郭國文表示，當時是因情緒亢奮才提出這種看法，他對辜仲諒的付出只有敬佩，「加碼只是軟性建議，不是情緒勒索」。

郭國文呼籲辜仲諒將獎金加碼至一億，昨晚雖有網友提醒「這種建議會被炎上」，他仍回應「去年金控大賺，加碼不是不合理」，結果引來網路炸鍋。

今天郭國文改口稱，當時因情緒亢奮才提出的這樣的看法，受到許多網友指教，但辜仲諒對棒球的付出，自己只有敬佩，昨天只是軟性建議，沒有情緒勒索。

郭國文表示，自己也是地方社區棒球協會榮譽會長，網友說法都有道理，與其期待他人，不如自己付出，如果昨天的發言掃了各位球迷的興，自己也要道歉，他只是希望棒球越來越好。

至於有網友指郭國文要辜仲諒加碼「藉端強募財物」，郭的家人表示，他因目前在開說明會無法回應，網友這樣質疑他並不合理。

世界棒球12強

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