快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，其中約有三分之一球員具有阿美族血統。 特派記者許正宏／攝影
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，其中約有三分之一球員具有阿美族血統。 特派記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽落幕，中華隊以4：0擊敗日本隊奪冠，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統也引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，不禁想問「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎？」，貼文發布後吸引網友熱烈討論。

這名網友在PTT發文寫道，看到有人整理本屆12強具原住民血統的國家隊選手，包含林凱威、李凱威、黃恩賜、林立、陳晨威、潘傑楷、林昱珉、曾頌恩皆為阿美族，其餘還有來自排灣族的吉力吉撈‧鞏冠、邱智呈、吳俊偉，以及泰雅族的岳東華、父母分別為太魯閣族和阿美族的張奕，具阿美族血統的球員約佔28人名單的三分之一。

原PO發現當中阿美族似乎佔了最多數，而經典賽讓大家印象深刻的張育成也是阿美族。他表示知道在原住民當中阿美族的人口數最多，全國58萬原住民阿美族佔21萬。不過依照比例，他感覺阿美族棒球選手的比例仍然高於其他族，想知道「這種阿美族特別會打棒球得印象是對的嗎？」，並詢問原因。

貼文下網友紛紛解答，「本來就是阿美族最早開始打棒球，而且體型相較其他族有優勢啊」、「去花蓮當過兵，阿美族真的跟其他族身高差很多」、「原住民的運動能力非常的優秀」、「聽說協調性比較好」、「阿美族身體素質真的好」、「阿美族人其他運動成就也很突出 田徑籃球都有優秀表現」。

世界棒球12強 中華隊 原住民 阿美族

延伸閱讀

12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早有玄機？」 鄉民嗨爆：真的神預言

12強賽／林凱威成功關門 直呼慶幸球打給朱哥

不用自己查了！「台灣28位英雄IG總整理」12強中華隊每個都又帥又強...追蹤數最高的選手是他

相關新聞

12強賽／點名3打者難纏！松坂大輔：中華隊未來仍是強大對手

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍，球員的精采表現也獲得了國內外評論員的認可。現年44歲，日本職棒西武獅球員，有著「平成怪物」稱號的松坂大輔特別點名3名中華隊球員打得好，並感嘆：「中華隊未來還是日本隊強大的競爭對手」。

12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

12強冠亞軍賽昨日落幕，中華隊以4：0戰績擊敗日本隊，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統更引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，因此他不禁問道「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎」，貼文發布後吸引網友紛紛討論。

12強賽／韓媒震驚日本隊遭中華隊完封 用「東京巨蛋慘案」形容

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，南韓媒體對日本隊在冠軍賽以0：4落敗感到震驚；網路媒體OSEN指出，世界排名第1的日本隊，...

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早預言？」 眼尖鄉民：不只獨漏台灣

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

中華隊昨天在世界12強棒球賽以4：0戰勝日本，奪下隊史首座三大賽冠軍，感動無數台灣球迷。有網友提議，500元鈔票正面可以換成本屆球員。 中華隊在不被看好的情況下，一路殺進總冠軍賽，並打敗國際賽2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。