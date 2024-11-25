12強賽／佔中華隊三分之一！阿美族專出棒球菁英？1優勢曝光

世界12強棒球賽落幕，中華隊以4：0擊敗日本隊奪冠，為比賽劃下完美句點，更讓世界再次看見台灣，而中華隊選手的血統也引發網友熱議。一名網友在PTT發文分享，經過自己統計，這次中華隊原住民選手中，阿美族佔大多數，不禁想問「阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎？」，貼文發布後吸引網友熱烈討論。

這名網友在PTT發文寫道，看到有人整理本屆12強具原住民血統的國家隊選手，包含林凱威、李凱威、黃恩賜、林立、陳晨威、潘傑楷、林昱珉、曾頌恩皆為阿美族，其餘還有來自排灣族的吉力吉撈‧鞏冠、邱智呈、吳俊偉，以及泰雅族的岳東華、父母分別為太魯閣族和阿美族的張奕，具阿美族血統的球員約佔28人名單的三分之一。

原PO發現當中阿美族似乎佔了最多數，而經典賽讓大家印象深刻的張育成也是阿美族。他表示知道在原住民當中阿美族的人口數最多，全國58萬原住民阿美族佔21萬。不過依照比例，他感覺阿美族棒球選手的比例仍然高於其他族，想知道「這種阿美族特別會打棒球得印象是對的嗎？」，並詢問原因。

貼文下網友紛紛解答，「本來就是阿美族最早開始打棒球，而且體型相較其他族有優勢啊」、「去花蓮當過兵，阿美族真的跟其他族身高差很多」、「原住民的運動能力非常的優秀」、「聽說協調性比較好」、「阿美族身體素質真的好」、「阿美族人其他運動成就也很突出 田徑籃球都有優秀表現」。

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