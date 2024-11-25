12強賽／慶祝中華隊奪冠！運彩公會今下午在台中發送500份雞排

世界12強棒球賽，中華隊4 : 0完封日本隊，全台瘋狂，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇宣布，為慶祝奪冠，將於25日下午5點在台中市南區南平路35-20號運彩公會會館，送出500份雞排+獎金大放送，另外準備最高禮券200至500元，要用最狂獎勵向冠軍致敬。

運彩投注成為昨晚關注焦點，何昱奇承諾，只要中華隊擊敗日本，將於今天下午5點，在運彩公會館，免費發送500份雞排給民眾共享榮耀。

何昱奇表示，根據他的經驗判斷，預估昨天銷售熱度約4億元，70%投注中華隊，投注中華隊約2億8,000萬元，賠率均為2倍，彩迷昨晚整體應該獲得5億6,000萬元，正確數字仍應以台灣運彩公布資訊為準。

何昱奇說，昨晚的比賽不只靠球技，還有天時地利人和！全民集氣，台灣果然締造奇蹟，冠軍榮耀歸於台灣，而豪禮加碼也準備就緒，今天下午5點邀請民眾來領雞排，共享榮耀。

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