12強賽／林昱珉獲「知本之光」 母親早餐店顧客上門先喊恭喜

世界棒球賽中華隊奪冠，功臣之一的主力先發投手林昱珉是台東子弟，家裡在知本開早餐店，今早顧客上門不斷向林媽媽恭賀，林媽媽忙碌雙手沒有時間停下，但開心全寫在臉上。林媽媽說，昨晚看封王賽時很緊張，確定獲勝後，透過手機傳訊息給兒子祝賀，兩人還沒機會通上電話。

在中華隊28位選手中有13人是原住民，昨晚冠軍爭霸賽的先發投手林昱珉年僅21歲，就讀台東市新生國小、新生國中，目前效力美國職棒亞利桑那響尾蛇隊。

昨晚冠軍戰之中，林昱珉4局0失分，好表現讓台灣球迷感動且開心。許多從小看著林昱珉長大的親友也是守著銀幕為球賽加油吶喊，開心情緒延續至今早，許多顧客前往林昱珉家中開的早餐店消費，不僅向林媽媽恭喜，也有人豎起大拇指喊讚，林媽媽咧嘴燦笑，好心情藏不住。

林媽媽說，兒子從小活潑好動，愛打棒球，也將職棒大聯盟為最大夢想，一路從新生國小、新生國中、穀保中學到美國小聯盟，家裡也幫他找英語家教，培養好的外語能力；這次兒子的表現很好，給他100分。

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