12強賽／「光榮時刻屬於台灣」隊長陳傑憲發文感謝球迷和老婆
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，昨天以4：0完封日本，奪下隊史3大賽首冠，中華隊長陳傑憲在個人社群感謝外界支持。
陳傑憲接下本屆中華隊隊長，不只是隊上「氣氛大師」，還展現卓越打擊能力，本屆24打數敲15安，包含2轟6打點，打擊率高達6成25，奪下MVP、最佳外野手、打擊王和最佳防守球員。
陳傑憲今天在IG發文感謝球迷，「謝謝全台人民陪我們創造歷史，見證奇蹟，光榮的時刻，屬於台灣。」
陳傑憲受訪時提到原本要拿中職MVP給老婆當生日禮物，如今拿下12強MVP，他也有感而發，「老婆，雖然禮物送的有點晚，世界冠軍、大會MVP，送給你30歲大禮，我愛你也謝謝你一直以來的陪伴。」
陳傑憲還在文末標註，「謝謝教練團球員後勤團隊」、「讓世界看見台灣」、「台灣」、「p12」、「世界冠軍」。
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