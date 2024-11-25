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12強賽／運彩公會預估中日對抗銷售4億 70%贏家押中華隊
世界12強棒球賽，中華隊拿下首冠，運彩公會理事長何昱奇說，用經驗判斷預估銷售熱度約4億，70%投注中華隊。
全國民眾昨在電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場爆滿，全台沸騰。
何昱奇說，預估中日對抗賽銷售熱度約4億，70%投注中華隊，投注中華隊約2億8千萬，賠率均為2倍，彩迷昨晚整體應該獲得5億6000萬元，正確數字仍應以台灣運彩公布資訊為準
運財公會賽前祭出500份雞排+獎金大放送，最狂送7千元，向冠軍致敬。今天下午5時在南區南平路35-20號發送。
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