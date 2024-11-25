快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／運彩公會預估中日對抗銷售4億 70%贏家押中華隊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
世界棒球賽12強，中華隊奪冠，運彩公會初估銷售約4億，七成押中華隊。圖／聯合報系照片
世界棒球賽12強，中華隊奪冠，運彩公會初估銷售約4億，七成押中華隊。圖／聯合報系照片

世界12強棒球賽，中華隊拿下首冠，運彩公會理事長何昱奇說，用經驗判斷預估銷售熱度約4億，70%投注中華隊。

全國民眾昨在電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場爆滿，全台沸騰。

何昱奇說，預估中日對抗賽銷售熱度約4億，70%投注中華隊，投注中華隊約2億8千萬，賠率均為2倍，彩迷昨晚整體應該獲得5億6000萬元，正確數字仍應以台灣運彩公布資訊為準

運財公會賽前祭出500份雞排+獎金大放送，最狂送7千元，向冠軍致敬。今天下午5時在南區南平路35-20號發送。

台中市政府前廣場直播中日爭冠，場上爆滿。圖／新聞局提供
台中市政府前廣場直播中日爭冠，場上爆滿。圖／新聞局提供

世界棒球12強

延伸閱讀

中華隊12強賽奪冠 兩大反指標「台南Josh、蔡阿嘎」當晚出奇招

見證歷史！12強中華隊奪世界冠軍 2家公司嗨爆宣布放假一天

現場見證中華隊奪冠 賈永婕不道歉了高呼「光明燈點得好」

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

相關新聞

12強賽／辰己涼介豪言「輸台灣改練投手」 老婆致命吐槽網笑翻

世界12強棒球賽昨天完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，創下了歷史。日本隊外野手辰己涼介曾在賽前表示，「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後連老婆Selina都忍不住吐槽說「寶貝，你要轉投手了嗎？」，笑翻不少網友。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Coun...

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊

日本隊在世界12強棒球賽最後一戰以0：4不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本媒體「日刊體育」指出，日本隊戰績8勝1敗獲得亞軍...

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。