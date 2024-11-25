12強賽／運彩公會預估中日對抗銷售4億 70%贏家押中華隊

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

2024-11-25 09:36