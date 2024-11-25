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12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊
日本隊在世界12強棒球賽最後一戰以0：4不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本媒體「日刊體育」指出，日本隊戰績8勝1敗獲得亞軍，中華隊則以6勝3敗奪冠，「一敗就是致命一擊」。
日本預賽5連勝，本來就是唯一不敗球隊，進入複賽後又連贏3場進入冠軍賽，不料昨天在東京巨蛋爆滿41827名球迷前，遭中華隊4：0完封，日刊體育引述日本球迷的看法，有人說：「8勝1敗怎麼贏不了冠軍？」
中華隊預賽4勝1敗、複賽1勝2敗，但在冠軍賽投打表現都優於日本，奪下隊史首座12強賽冠軍，也讓日本中斷一級國際賽27連勝。
日刊體育指出，儘管中華隊在預賽、複賽都輸日本，複賽也不敵委內瑞拉隊，但在冠軍賽展現真正的潛力，日本球迷紛紛發表複雜的心情，「輸球是致命的打擊，真是令人難過」、「這是無可奈何的事」。
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