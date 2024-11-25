快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

12強賽／中華隊求勝動力更強 日媒：有日本選手坦言以不受傷完賽為優先

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本隊戶鄉翔（前）征在12強棒球賽冠軍戰被轟2支全壘打，日本人質疑教練調度。歐新社
日本隊戶鄉翔（前）征在12強棒球賽冠軍戰被轟2支全壘打，日本人質疑教練調度。歐新社

井端弘和帶領的日本武士隊在世界12強棒球賽輸給中華隊，衛冕失利。東京體育報網路版指出，日本與中華隊的組隊過程同樣不順，但日本選手更想「如何不受傷結束比賽」，日本與台灣兩地對本次賽事的熱情明顯有差距，或許因此有決定勝負的「4分差」。

東京體育報報導，世界12強棒球賽的地位比WBC（世界棒球經賽）稍低，日本以培養及評估年輕選手來迎接下屆WBC為主要目標，對勝利的執著相對減弱。一名有國手經歷的選手坦言，當然想拿到冠軍，但相比之下，參賽帶來的風險更大。他指出，對於想吸引美國職棒球探注意的選手或許值得一試，可是參加這次比賽沒有與風險相符的回報，最優先的目標反而變成如何不受傷地結束比賽。

報導中提及，台灣選手奪冠的話，依國光體育獎章規定，每人有700萬元獎金，相當於3310萬日圓，遠超過台灣選手的平均年薪。去年日本在WBC奪冠，每人獎金是600萬日圓，級數相差太多。認為中華隊的動力比日本強。

日本網友對監督井端弘和的調度存疑，認為他的經驗值較差。不過多數人認為，選手都盡力了。一名日本網友說，追究敗因固然重要，首先還是要稱讚日本選手在球季後能有這樣的表現。認為兩隊實力相差不大，勝敗難料。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／衛冕失利！日本隊時隔5793天被完封 日媒痛批「屈辱」

12強賽／日本隊痛失連霸 監督「井端辭職」成熱門關鍵字

12強賽／戶鄉翔征5局丟4分吞敗投 盼經典賽雪恥

12強賽／決賽開打 日本監督精神喊話：奮鬥至今再加把勁

相關新聞

12強賽／辰己涼介豪言「輸台灣改練投手」 老婆致命吐槽網笑翻

世界12強棒球賽昨天完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，創下了歷史。日本隊外野手辰己涼介曾在賽前表示，「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後連老婆Selina都忍不住吐槽說「寶貝，你要轉投手了嗎？」，笑翻不少網友。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Coun...

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊

日本隊在世界12強棒球賽最後一戰以0：4不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本媒體「日刊體育」指出，日本隊戰績8勝1敗獲得亞軍...

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。