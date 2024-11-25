12強賽／中華隊求勝動力更強 日媒：有日本選手坦言以不受傷完賽為優先

井端弘和帶領的日本武士隊在世界12強棒球賽輸給中華隊，衛冕失利。東京體育報網路版指出，日本與中華隊的組隊過程同樣不順，但日本選手更想「如何不受傷結束比賽」，日本與台灣兩地對本次賽事的熱情明顯有差距，或許因此有決定勝負的「4分差」。

東京體育報報導，世界12強棒球賽的地位比WBC（世界棒球經賽）稍低，日本以培養及評估年輕選手來迎接下屆WBC為主要目標，對勝利的執著相對減弱。一名有國手經歷的選手坦言，當然想拿到冠軍，但相比之下，參賽帶來的風險更大。他指出，對於想吸引美國職棒球探注意的選手或許值得一試，可是參加這次比賽沒有與風險相符的回報，最優先的目標反而變成如何不受傷地結束比賽。

報導中提及，台灣選手奪冠的話，依國光體育獎章規定，每人有700萬元獎金，相當於3310萬日圓，遠超過台灣選手的平均年薪。去年日本在WBC奪冠，每人獎金是600萬日圓，級數相差太多。認為中華隊的動力比日本強。

日本網友對監督井端弘和的調度存疑，認為他的經驗值較差。不過多數人認為，選手都盡力了。一名日本網友說，追究敗因固然重要，首先還是要稱讚日本選手在球季後能有這樣的表現。認為兩隊實力相差不大，勝敗難料。

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