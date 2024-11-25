12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

中華隊昨日不負眾望在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，是隊史首次在國際3大賽奪冠，不少網友就想起了日前郭俊麟收到的禮物，大讚根本是「護國神骰」，而粉絲本人也在個人Threads帳號上發布貼文恭喜中華隊奪冠。

一名郭俊麟十年鐵粉發文表示，不少球迷這幾天被她的骰子洗版，她感動地說「在這次台灣隊擊敗日本拿下冠軍的這個奇幻夜晚裡，許多人說這是『護國神骰』、『冠軍骰子』，真的是有點沾光了！」，她欣慰強調擲骰子靠的是機率、是運氣，但她相信這次的冠軍得來絕非僥倖，且這次比賽從小組賽一直到複決賽，場場都有驚喜、有淚水、有感動。身為粉絲的她能夠把這個骰子在天時地利人和的情況下送到選手郭俊麟手中，最後還幸運的發揮效果並在社群上爆紅，也是她始料未及的。

她在貼文中附上一張圖片，裝骰子的袋子上她寫著「每一面都是5&6，祝你旗開得勝！相信自己！」，她說這個賽前送到的小小心意，只是希望讓自己支持的選手、還有這支不斷帶給粉絲驚奇的國家隊「相信自己能做得到」。文末她感動大喊「因為身為球迷的我相信他做得到、也相信這次的台灣隊（中華隊）一定能夠打出令人感動的比賽，我知道相信自己，就沒有什麼是不可能的」。

貼文下球迷紛紛留言「謝謝妳的護國神骰」、「謝謝妳幫大家都骰到6了」、「郭俊麟的喊支援讓骰子發揮了互助魔力的神奇功效，因為大家都彼此依靠才拿下勝利」、「這是一個幸運物，99%的努力還有那1%的幸運，一切都是剛剛好最好的組合！謝謝妳的心意」。

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