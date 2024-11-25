快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽台灣投手郭俊麟（圖）在預賽先發時「骰到6」，因此比6成為招牌手勢，來到東京後有球迷送骰子當禮物，原本只有2面是6，結果工作人員改成6面都是6，放在台灣隊休息室。 中央社
世界12強棒球賽台灣投手郭俊麟（圖）在預賽先發時「骰到6」，因此比6成為招牌手勢，來到東京後有球迷送骰子當禮物，原本只有2面是6，結果工作人員改成6面都是6，放在台灣隊休息室。 中央社

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

中華隊昨日不負眾望在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，是隊史首次在國際3大賽奪冠，不少網友就想起了日前郭俊麟收到的禮物，大讚根本是「護國神骰」，而粉絲本人也在個人Threads帳號上發布貼文恭喜中華隊奪冠。

一名郭俊麟十年鐵粉發文表示，不少球迷這幾天被她的骰子洗版，她感動地說「在這次台灣隊擊敗日本拿下冠軍的這個奇幻夜晚裡，許多人說這是『護國神骰』、『冠軍骰子』，真的是有點沾光了！」，她欣慰強調擲骰子靠的是機率、是運氣，但她相信這次的冠軍得來絕非僥倖，且這次比賽從小組賽一直到複決賽，場場都有驚喜、有淚水、有感動。身為粉絲的她能夠把這個骰子在天時地利人和的情況下送到選手郭俊麟手中，最後還幸運的發揮效果並在社群上爆紅，也是她始料未及的。

她在貼文中附上一張圖片，裝骰子的袋子上她寫著「每一面都是5&6，祝你旗開得勝！相信自己！」，她說這個賽前送到的小小心意，只是希望讓自己支持的選手、還有這支不斷帶給粉絲驚奇的國家隊「相信自己能做得到」。文末她感動大喊「因為身為球迷的我相信他做得到、也相信這次的台灣隊（中華隊）一定能夠打出令人感動的比賽，我知道相信自己，就沒有什麼是不可能的」。

貼文下球迷紛紛留言「謝謝妳的護國神骰」、「謝謝妳幫大家都骰到6了」、「郭俊麟的喊支援讓骰子發揮了互助魔力的神奇功效，因為大家都彼此依靠才拿下勝利」、「這是一個幸運物，99%的努力還有那1%的幸運，一切都是剛剛好最好的組合！謝謝妳的心意」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

世界棒球12強 郭俊麟

延伸閱讀

12強賽／奪冠郭俊麟淚謝學弟 交棒下個世代

12強賽／中華隊平均24.5歲各隊最年輕 新生代好手創造歷史

12強賽／東蛋登板重拾旅日時光 郭俊麟：可能是國家隊最終戰

12強賽／今天只有5…郭俊麟中繼初體驗開飆速模式 曾總提點可惜之處

相關新聞

12強賽／辰己涼介豪言「輸台灣改練投手」 老婆致命吐槽網笑翻

世界12強棒球賽昨天完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，創下了歷史。日本隊外野手辰己涼介曾在賽前表示，「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後連老婆Selina都忍不住吐槽說「寶貝，你要轉投手了嗎？」，笑翻不少網友。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Coun...

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊

日本隊在世界12強棒球賽最後一戰以0：4不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本媒體「日刊體育」指出，日本隊戰績8勝1敗獲得亞軍...

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。