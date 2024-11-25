12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早有玄機？」 鄉民嗨爆：真的神預言

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

網友在PTT棒球版貼上12強官方的宣傳圖，寫道「這次的12強宣傳海報上只有被淘汰的球隊，沒有最後的冠軍台灣耶，海報上是宣布淘汰名單嗎？」，他也聲明只是開玩笑，大家笑笑就好。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌也曾無奈和宣傳海報合照。圖片來源／threads(@tsaimimi0416)

此文一出馬上讓文章留言區嗨爆，網友也笑翻回應，「嘴角上揚」、「原來是伏筆」、「冠軍不用放，神預言」、「原來是這樣啊！」、「這些人都是挑戰者」、「笑死，怎麼發現的啦」、「這海報有毒啊」、「高級酸，全部都不是台灣對手」、「預估戰力倒數第二」、「你突破盲腸了」。

日本媒體「SportsNavi」曾評比12強戰力，針對出賽球隊的「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項進行評比，中華隊只拿到35分，在12支出賽隊伍中僅贏澳洲隊1分，與A組的巴拿馬隊並列第10名，為倒數第二。第一名則為日本47分、第二名為美國44分、第三名為古巴43分。

中華隊隊長陳傑憲聽取評比後也回應「我不相信外界怎麼說，我相信我們團隊，請球迷相信我們選手，共同面對強敵。」，在大家都不看好的情況下，中華隊一路拚進冠軍戰，最後順利奪冠，讓全民感動又振奮。

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