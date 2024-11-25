快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早有玄機？」 鄉民嗨爆：真的神預言

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊前進東京巨蛋，年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊前進東京巨蛋，年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／東京攝影

世界棒球12強比賽昨晚正式完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，在成棒層級國際賽上寫下新里程碑，強悍的中止了日本隊27連勝的高牆紀錄。不過有網友發現，在12強宣傳海報上，有著其他11支隊伍的明星選手，就是獨缺中華隊，讓他笑說「12強宣傳海報是放淘汰名單嗎」，讓PTT嗨爆。

網友在PTT棒球版貼上12強官方的宣傳圖，寫道「這次的12強宣傳海報上只有被淘汰的球隊，沒有最後的冠軍台灣耶，海報上是宣布淘汰名單嗎？」，他也聲明只是開玩笑，大家笑笑就好。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌也曾無奈和宣傳海報合照。圖片來源／threads(@tsaimimi0416)
中華職棒大聯盟會長蔡其昌也曾無奈和宣傳海報合照。圖片來源／threads(@tsaimimi0416)

此文一出馬上讓文章留言區嗨爆，網友也笑翻回應，「嘴角上揚」、「原來是伏筆」、「冠軍不用放，神預言」、「原來是這樣啊！」、「這些人都是挑戰者」、「笑死，怎麼發現的啦」、「這海報有毒啊」、「高級酸，全部都不是台灣對手」、「預估戰力倒數第二」、「你突破盲腸了」。

日本媒體「SportsNavi」曾評比12強戰力，針對出賽球隊的「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項進行評比，中華隊只拿到35分，在12支出賽隊伍中僅贏澳洲隊1分，與A組的巴拿馬隊並列第10名，為倒數第二。第一名則為日本47分、第二名為美國44分、第三名為古巴43分。

中華隊隊長陳傑憲聽取評比後也回應「我不相信外界怎麼說，我相信我們團隊，請球迷相信我們選手，共同面對強敵。」，在大家都不看好的情況下，中華隊一路拚進冠軍戰，最後順利奪冠，讓全民感動又振奮。

世界棒球12強 林家正 蔡其昌 陳傑憲

延伸閱讀

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

12強賽／陳傑憲賽前遇低潮曾被質疑 感激曾總、隊友信任

日職／12年前陳傑憲落榜的選秀會 回頭看真是高手如雲

12強賽／賴總統視訊台灣隊選手 暖喊「不只半導體 棒球也很強」

相關新聞

12強賽／辰己涼介豪言「輸台灣改練投手」 老婆致命吐槽網笑翻

世界12強棒球賽昨天完美畫下句點，中華隊以4:0完封日本隊，創下了歷史。日本隊外野手辰己涼介曾在賽前表示，「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後連老婆Selina都忍不住吐槽說「寶貝，你要轉投手了嗎？」，笑翻不少網友。

12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Moro

12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Coun...

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。魚漿夫婦發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說：「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

12強賽／日本8勝最多卻屈居亞軍 日媒：一敗就是致命一擊

日本隊在世界12強棒球賽最後一戰以0：4不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本媒體「日刊體育」指出，日本隊戰績8勝1敗獲得亞軍...

12強賽／「護國神骰」成幸運物！郭俊麟十年鐵粉：沒有不可能

中華隊投手郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧是「骰子型選手」，還獲得球迷贈送充氣骰子，意外成為12強賽場邊幸運物，選手、教練們也直接以「6」為幸運手勢，希望大家都有骰到6的好表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。