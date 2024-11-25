12強賽／從西武隊戰力外到世界一 日媒盛讚張奕克服艱難的一年

中華隊昨天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封勝日本隊，張奕中繼3局奪下勝投，成為日本媒體報導的焦點，Full-Count指出，他從日職西武隊戰力外，返台無薪起步，到成為「世界一」，很有耐心度過艱難的一年。

張奕昨天用38球完成3局任務，只被揮出兩支安打、無失分，送出3次三振，拿下本屆賽會第3勝、賽史第5勝。

Full-Count特別提到，張奕過去在日本待了15年， 擊敗日本奪得世界冠軍是特別經驗，他說：「我已經走到這一步，沒有放棄，我要祝賀自己。」

12強賽冠軍賽共有41827名球迷湧進東京巨蛋，台灣約有6千人，Full-Count指出，張奕登上投手丘時，不只台灣啦啦隊，就連日本球迷都鼓掌叫好；張奕透露，看到小園海斗對美國隊的好表現（雙響砲、全場7分打點），盡力控制好情緒，相信自己的投球，很高興有好的結果。

張奕去年季後收到西武隊戰力外通知，決定回台打球，成為台鋼雄鷹隊自行培訓選手，過著半年無薪打球的日子，今年7月加盟富邦悍將隊，他說：「耐心、耐心、再耐心，才能走到這一步。」

Full-Count指出，張奕心情很複雜，但一路堅持走到這一步，自認可以走得更高、沒有放棄，在12強賽是中繼投手身分，但給了自己很大信心，明年球季目標成為先發投手。

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