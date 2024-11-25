慶祝中華隊奪冠 陳其邁：高雄選手每人頒發70萬元獎金

世界棒球12強賽，中華隊奪下金牌，讓國人振奮不已。高雄市議員李雅芬今天上午在議會市政總質詢時，建議時間暫停、幫中華隊選手祝賀。李雅芬與市長陳其邁、議長康裕成及各局處首長一起大喊：「中華隊，讚！」陳其邁說，會頒發給設籍高雄的選手每人70萬元獎金，並將研擬高雄運發局所屬運動場館是否優惠半價。

李雅芬今天上午在議會市政總質詢時表示，很高興昨晚中華棒球隊以4比0完封日本隊，因為有4個選手是高雄市子弟，她建議時間暫停，幫中華隊選手祝賀。

議長康裕成裁示時間暫停後，李雅芬走上報告台，與市長陳其邁、議長康裕成站在一起，高市府的局處首長也都起立，隨後議場內的眾人一起豎起大拇指，大喊：「中華隊，讚！」

質詢重新開始後，李雅芬問陳其邁「請教市長，有獎金嗎？」康裕成說「市長加碼」，陳其邁笑說，現在舉國歡騰，站在高雄市政府的立場，「應該建議總統已經達到停班停課標準」，培養優秀運動選手是我們的責任，這次選手之中，李凱威是忠孝國小，張政禹是中正國小跟大仁國中，兩人因為設籍在高雄，高雄市政府會頒發每人70萬元獎金。

陳其邁說，另外有幾位傑出選手，像是隊長陳傑憲是中正國小、大仁國中、三民高中，陳晨威是復興國小，黃子鵬也是復興國小。

李雅芬問陳其邁，高雄市所屬在運發局的場館，能否優惠半價，鼓勵大家來運動。陳其邁說，獎金比較實際，但現在舉國歡騰，各行各業都會有折扣優惠，高雄市也不能缺席，會請副市長來協調。

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