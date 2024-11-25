奪下世界12強棒球賽冠軍 小笠原欣幸賀：再次確認中華民國存在

我國世界12強賽代表隊24日在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰以4比0擊敗日本，創造歷史勇奪冠軍，日籍學者小笠原欣幸也在臉書發文恭賀台灣奪冠，他說，對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮，更何況是奪得冠軍，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度。

小笠原欣幸24日晚間在臉書發文指出，在東京巨蛋的決賽中，台灣以4比0擊敗日本，首度拿下冠軍，這是台灣棒球隊自1992年巴塞隆納奧運摘下銀牌後，再度在國際賽事中奪得獎牌。

小笠原欣幸表示，這次台灣隊賽前評價並不是特別高，相信幾乎沒有人預料到他們能奪冠。然而，在台灣主辦的分組預賽首戰擊敗韓國後，球隊氣勢大振。隨著台灣隊一路挺進東京巨蛋四強賽，台灣民眾的熱情持續攀升至最高點。電視新聞也天天以棒球賽事為報導重點。24日晚間，台灣各地舉辦的戶外轉播場地都聚集了大批民眾為球隊加油。

對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮。更何況是奪得冠軍，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度。選手們凱旋歸國時，想必會臨時籌劃盛大的慶功遊行活動。這個星期，整個台灣將沉浸在共同的喜悅與感動之中。這也將是台灣人民再次確認中華民國（中華民國台灣）作為國家存在的一星期。

小笠原欣幸說，他在清華大學宿舍聆聽著Chinese Taipei之歌乾杯，不知道25日的課程會如何呢，恭喜台灣。 我國世界12強賽代表隊24日在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰以4比0擊敗日本，日籍學者小笠原欣幸也在臉書發文恭賀台灣奪冠。記者王駿杰／翻攝自小笠原欣幸臉書

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