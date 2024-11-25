12強賽／MLB記者認為有能力打大聯盟 陳傑憲這樣回應

世界12強棒球賽中華隊以4：0完封日本隊，拿下隊史首座3大賽世界冠軍。現年30歲的隊長陳傑憲本屆表現「開外掛」，打擊率達6成36，奪下大會MVP。《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）認為陳傑憲有能力打大聯盟，他也對此做出回應。

本場比賽前4局陷入0：0僵局，5局上林家正先擊出陽春砲，接著陳傑憲再轟出石破天驚的3分砲，給予日本隊強投戶鄉翔征一記重傷害。陳傑憲賽後回憶當下心境，「那一轟的當下，知道戶鄉翔征是很強的投手，但站在這麼高殿堂，我選擇相信自己，不會輸給他。」

陳傑憲繳出驚人的打擊成績，囊括本屆大會MVP（最有價值球員）、打擊王、最佳外野手和最佳防守球員。

《MLB Network》記者摩洛西也給他高評價，「運動能力非常出色，如果他願意追求的話，絕對有能力挑戰大聯盟。」對於挑戰大聯盟的可能性，陳傑憲回應：「沒這個想法，因為考慮到年紀。」

中華隊明年還要在資格賽爭取參加2026年經典賽，陳傑憲直言，「我現在30歲，2年後32歲，不知道未來會不會代表台灣。」不過陳傑憲也表示，「有機會穿上這件球衣，還是會義不容辭參加。」

商品推薦