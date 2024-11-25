12強賽／中華隊奪冠 澎湖縣長、議長加碼80萬獎勵莊昕諺
世界12強棒球賽台灣隊奪冠，陣中投手莊昕諺是澎湖縣講美國民小學少棒隊出身，澎湖縣長陳光復允諾發新台幣30萬元獎金，澎湖縣議會議長陳毓仁贈10萬元和募集40萬元當獎金。
莊昕諺在對委內瑞拉隊、美國隊時中繼，順利拆彈，表現精彩，可獲國光體育獎章及獎助學金、12強賽獎金與中華民國棒球協會理事長辜仲諒獎金等。
此外，不少澎湖業者推出購物優惠等，歡慶台灣隊奪冠。
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