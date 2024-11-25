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12強賽／真的有公司放冠軍假！趨勢科技員工：還以為是詐騙

中央社／ 台北25日電
趨勢科技今天放冠軍假，圖為執行長陳怡樺。報系資料照
趨勢科技今天放冠軍假，圖為執行長陳怡樺。報系資料照

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0擊敗日本奪冠，資安大廠趨勢科技（Trend Micro）賽後宣布，為慶祝這個歷史時刻，今天台灣員工全體放「世界冠軍慶祝假」一天。

趨勢科技員工向中央社記者表示，昨晚約11時左右收到人資部門寄來的信件，第一時間以為是網路釣魚詐騙或公司的資安測試，後來在公司群組查證後發現是真的，相當開心，從來沒有放過這種假。

趨勢科技在臉書官方帳號發文表示，中華隊在世界棒球12強賽拿下世界冠軍，以4比0完封日本隊，「這場勝利不僅是一場體育比賽的完美詮釋，更是一份來自中華隊的驕傲，讓台灣人再次凝聚、心手相連。」

趨勢科技指出，這是國家棒球史上的又一大里程碑，更是舉國歡騰、萬眾感動的歷史性時刻；為慶祝這台灣歷史上的一刻，趨勢科技執行長決定台灣趨勢人11月25日全體放假。

世界棒球12強

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