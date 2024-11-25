12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4比0完封全日職班底組成的日本隊，讓許多球迷相當感動。旅居日本的「魚漿夫婦」發文分享，在搭車時聽到坐在附近的日本人說「台灣真的很棒」，讓他深受感動，直呼：「雖然是對手，但也是永遠的朋友。」

魚漿夫婦在臉書發文，表示中華隊優勝上了推特第2名，然而最讓他感動的是，搭車時聽到坐在附近的日本人誇讚中華隊：「台灣贏了耶，台灣好厲害」、「真的，台灣真的很棒耶」，他當下也很想跟日本人說：「你們日本也打得很棒」。

魚漿夫婦表示，他在居酒屋跟有在現場看比賽的朋友聊天，他們表示，當台灣打出安打跟全壘打時，不少在場的日本人都說：「打得真好」、「這支全壘打好厲害」，魚漿夫婦不禁讚嘆，比賽太棒了，雙方都很有風度的看完比賽，期待有一天再一起打球，「雖然是對手，但也是永遠的朋友」。

最後魚漿夫婦引用一段曾讓他非常感動的話：「我不是棒球迷，但我是台灣迷」。

此文一出，不少網友也佩服日本的風度，「日本真有風度，謝謝你們」、「風度和文明是值得讚賞的」、「謝謝日本，你們是可敬的對手」、「這才真的是運動家精神」、「有風度才能展現格局」、「真的很有風度，頒獎典禮也在旁邊列席等到我們拿完獎盃」、「可敬對手，台日友好」。

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