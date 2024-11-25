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驚喜！大谷翔平轉發IG 祝賀中華隊12強賽奪冠

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12強賽／驚喜！大谷翔平轉發IG 祝賀台灣12強「完封日奪冠」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
大聯盟超級巨星大谷翔平在Instagram限時動態轉發台灣奪冠的貼文。圖／取自大谷翔平IG限動
大聯盟超級巨星大谷翔平在Instagram限時動態轉發台灣奪冠的貼文。圖／取自大谷翔平IG限動

世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝，而大聯盟超級巨星大谷翔平也在Instagram限時動態轉發台灣奪冠的貼文，為這場歷史性勝利送上祝賀。

大鼓翔平稍早轉發世界棒壘球總會（WBSC）世界12強賽冠軍隊伍貼文，祝賀台灣奪冠，創下隊史最佳成績，也讓球迷又驚又喜。

世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝。法新社
世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝。法新社

世界棒球12強

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