12強賽／驚喜！大谷翔平轉發IG 祝賀台灣12強「完封日奪冠」
世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝，而大聯盟超級巨星大谷翔平也在Instagram限時動態轉發台灣奪冠的貼文，為這場歷史性勝利送上祝賀。
大鼓翔平稍早轉發世界棒壘球總會（WBSC）世界12強賽冠軍隊伍貼文，祝賀台灣奪冠，創下隊史最佳成績，也讓球迷又驚又喜。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言