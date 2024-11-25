12強賽／驚喜！大谷翔平轉發IG 祝賀台灣12強「完封日奪冠」

世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝，而大聯盟超級巨星大谷翔平也在Instagram限時動態轉發台灣奪冠的貼文，為這場歷史性勝利送上祝賀。

大鼓翔平稍早轉發世界棒壘球總會（WBSC）世界12強賽冠軍隊伍貼文，祝賀台灣奪冠，創下隊史最佳成績，也讓球迷又驚又喜。 世界12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，中止日本武士27連勝。法新社

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