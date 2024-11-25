12強賽／日本隊痛失連霸 監督「井端辭職」成熱門關鍵字

中央社／ 東京25日專電
世界12強棒球賽，日本隊監督井端弘和。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽，日本隊監督井端弘和。圖／中華棒協提供

世界12強棒球賽中華隊昨天以4比0完封日本奪冠，日本摘銀，開賽至今全勝的表現在最後關頭破功。賽後，日本隊監督井端弘和讚揚選手們的努力，稱「輸球全都是我的責任」。有球迷不滿井端的調度，「井端辭職」隨後成為社群媒體X的熱門關鍵字。

井端弘和賽後受訪時表示，「選手們表現得非常出色，我認為透過這次比賽，他們的技術都有所提升，在精神、肉體方面都變得更加強大，令人對未來賽季充滿期待。這次輸球全都是我的責任。」

井端也說，「沒辦法帶領隊伍獲得最後勝利，我認為是我的責任。在這麼艱難的賽程中，選手們已經盡了最大的努力，我對他們非常感謝。我相信有些選手因此變得更有自信，如果他們能夠繼續成長，我會感到欣慰。」

日本隊輸球在網路引發「井端無能」、「井端辭職」等批評，認為他的指揮調度必須對這次結果負責。

有球迷認為，這次吞下敗投的日本投手戶鄉翔征在前4局投了62球之後仍沒有下場，投球時間太長，結果5局上被中華隊突破，形成0比4的大比分差距。

網友說，「明明看到戶鄉狀況不好，卻還是讓他繼續投」、「為什麼不換人呢？今天已經是最後一場比賽了」、「被敲了第一轟之後就應該換人」、「今天是決賽，這樣子調度真的不行」。

不過，也有球迷持反對意見。支持者發表意見稱，「這麼說的人以後不要看棒球了」、「只輸了一場比賽，這麼說太短視了」、「難道先前預賽全勝的時候，不是監督帶領的嗎？」、「你自己去當監督試試看啊？」，討論十分激烈。

對於第5局讓戶鄉繼續投球的這項調度，井端扛下所有責任。他表示，「他（戶鄉）是巨人隊的王牌，我當時期待他能夠壓制對手，讓他繼續投下去的這項判斷，屬於我的責任。」

他也表示，「從預賽一路下來，比賽的時間很長，球隊必須進行調度。我本來期望他能投到第6局，如果提前換人，就會換成中繼投手撐不下去。我們以前曾經勉強撐過來，但考慮到投手目前狀態是賽季剛結束，因此必須慎重考量。」

世界棒球12強 戶鄉翔征

延伸閱讀

12強賽／戶鄉翔征5局丟4分吞敗投 盼經典賽雪恥

12強賽／奪12強冠軍 外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

12強賽／決賽開打 日本監督精神喊話：奮鬥至今再加把勁

12強賽／中華隊換投登日媒頭版 稱寧罰錢保留王牌可理解

相關新聞

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓...

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己...

12強賽／全台沸騰 「打贏日本太爽」

「安打安打全壘打…」民眾昨晚在全國各地電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場更擠滿應援國人，每當中華...

12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，投手群表現堪稱亮點；亮牌之初被虧「五號先發海」，最後成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾，投手教...

12強賽／全明星隊、個人獎出爐！陳傑憲一人包辦四大獎

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。