12強賽／日本外野手稱輸台灣就改當投手 網批：驕兵必敗

中央社／ 東京25日專電
日本隊外野手辰己涼介。中央社
日本隊外野手辰己涼介。中央社

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠。日本隊外野手辰己涼介賽前曾說，「如果輸給台灣就要改當投手」。他賽後收回轉行的玩笑話，但表示「明天起要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」網友則批評，「驕兵必敗」，總是有人學不會。

27歲的辰己涼介在複賽對決台灣時表現出色，擊出1支安打，貢獻2分打點，並成功上壘3次。賽後，他當時甚至說出豪言壯語，表示決賽如果輸給台灣隊就「轉行當投手」，以示要拿下優勝的決心。

24日比賽開始之前，他也負責信心喊話，激勵隊友士氣。他當時說，「我來自未來！恭喜奪冠！」，藉此炒熱氣氛。然而最終，他的「預言」並沒有成真。

面對敗北，辰己賽後表示，「從明天開始，要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」他收回轉行當投手的玩笑話，以不休息、直接投入練習的行動來展現決心。

不過，日本網友對他賽前說大話的行動不太讚賞。

有網友說，「如果是隊伍裡面最年輕的選手，這麼做還可以當作可愛來接受，但他已經27歲，比牧選手（牧秀悟）還要年長。在這支年輕隊伍裡，似乎沒人能叫他注意一點，果然還是需要有國際賽事豐富的選手坐鎮才行。」

有網友說，「過於放鬆是對對手缺乏誠意的表現，真的很令人感到遺憾。如果是國內比賽還能理解，但是對台灣隊發表這種看似輕視的言論，如果是鈴木一朗選手的時代，簡直無法想像。雖然是因為輸了才被放大檢視，但即使贏了，這種國家隊也讓人無法支持。」

有網友認為，「這次的國家隊中，缺乏像是達比修有，或是大谷翔平這種能夠帶領隊伍的選手。看過第一屆世界棒球經典賽（WBC）韓國隊的例子就會知道，驕兵必敗。這應該世世代代引以為戒，但是不是每隔幾年就要犯一次相同錯誤呢？」

還有網友以他的玩笑話嘲笑他，「我來自未來，辰己已經改行當投手了，恭喜！」

世界棒球12強 大谷翔平 達比修有 鈴木一朗

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