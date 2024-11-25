12強賽／林岳平領軍經典賽失利 12強當投手教練奪冠感觸深

中央社／ 東京25日電
中華隊投手教練林岳平。圖／聯合報系資料照片
中華隊投手教練林岳平。圖／聯合報系資料照片

世界12強棒球賽台灣隊擊敗日本奪冠，其中投手教練林岳平功不可沒，他賽後直言，自己去年在經典賽擔任總教練任務失敗，這次與曾豪駒王建民合作奪冠，「感觸很深」。

林岳平是去年世界棒球經典賽台灣隊總教練，最後台灣沒能晉級，這次林岳平擔任12強投手教練，帶領投手群壓制世界強打。賽後林岳平承認：「感觸很深刻，尤其是去年我帶經典賽，那一次任務失敗，我有省思，對投手掌握及危機情況都沒有掌握好。」

林岳平指出，雖然到後面才公布，不過他其實從一開始就在教練團名單內，「龍貓（台灣隊總教練曾豪駒）跟我之前有很多交流，我希望他把選手挑好，剩下就交給我和王建民，想辦法組裝這個投手群，讓每個人都知道自己的任務，準備好登板時機。」

除了曾豪駒，林岳平強調另一名投手教練王建民也扮演關鍵角色，「選手在後防由王建民準備好，讓我們面對危機時，都能夠適時阻斷對方攻勢。」林岳平也提到，王建民會針對投手特色、優勢球種及對方打線，知道如何運用這些投手去解決每個打者。

這次12強賽從預賽到複賽林岳平都沒受訪，直到確定奪冠才分享心情，他說明，這次12強賽在投手遇到危機時，「運氣好像都是站在台灣隊這裡，才會希望能把好的運氣維持到最後一場。」林岳平甚至都不敢刮鬍子，奪冠後才馬上將鬍子刮掉。

12強台灣隊登頂後，林岳平強調，希望未來這些選手繼續努力，「明年還有一個重要的經典賽資格賽，希望他們往後的國際賽都能有這樣的完美演出。」

世界棒球12強 曾豪駒 林岳平 王建民

延伸閱讀

12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

12強賽／張奕「超數」投球限制 「不後悔，因為世界冠軍了」

12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

12強賽／13投手全數成功坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

相關新聞

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓...

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己...

12強賽／全台沸騰 「打贏日本太爽」

「安打安打全壘打…」民眾昨晚在全國各地電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場更擠滿應援國人，每當中華...

12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，投手群表現堪稱亮點；亮牌之初被虧「五號先發海」，最後成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾，投手教...

12強賽／全明星隊、個人獎出爐！陳傑憲一人包辦四大獎

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。