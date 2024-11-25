12強賽／林岳平領軍經典賽失利 12強當投手教練奪冠感觸深

世界12強棒球賽台灣隊擊敗日本奪冠，其中投手教練林岳平功不可沒，他賽後直言，自己去年在經典賽擔任總教練任務失敗，這次與曾豪駒、王建民合作奪冠，「感觸很深」。

林岳平是去年世界棒球經典賽台灣隊總教練，最後台灣沒能晉級，這次林岳平擔任12強投手教練，帶領投手群壓制世界強打。賽後林岳平承認：「感觸很深刻，尤其是去年我帶經典賽，那一次任務失敗，我有省思，對投手掌握及危機情況都沒有掌握好。」

林岳平指出，雖然到後面才公布，不過他其實從一開始就在教練團名單內，「龍貓（台灣隊總教練曾豪駒）跟我之前有很多交流，我希望他把選手挑好，剩下就交給我和王建民，想辦法組裝這個投手群，讓每個人都知道自己的任務，準備好登板時機。」

除了曾豪駒，林岳平強調另一名投手教練王建民也扮演關鍵角色，「選手在後防由王建民準備好，讓我們面對危機時，都能夠適時阻斷對方攻勢。」林岳平也提到，王建民會針對投手特色、優勢球種及對方打線，知道如何運用這些投手去解決每個打者。

這次12強賽從預賽到複賽林岳平都沒受訪，直到確定奪冠才分享心情，他說明，這次12強賽在投手遇到危機時，「運氣好像都是站在台灣隊這裡，才會希望能把好的運氣維持到最後一場。」林岳平甚至都不敢刮鬍子，奪冠後才馬上將鬍子刮掉。

12強台灣隊登頂後，林岳平強調，希望未來這些選手繼續努力，「明年還有一個重要的經典賽資格賽，希望他們往後的國際賽都能有這樣的完美演出。」

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