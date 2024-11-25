12強賽／中華隊拿首冠 台中球迷深夜連放40分鐘煙火

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市深夜有人放煙火將近40分鐘，慶祝中華隊在世界棒球賽拿下首冠。記者陳秋雲/攝影
台中市深夜有人放煙火將近40分鐘，慶祝中華隊在世界棒球賽拿下首冠。記者陳秋雲/攝影

中華隊2024世界12強棒球賽摘冠，全台狂賀，台中市北屯地區有人連放40分鐘煙火，深夜炮聲隆隆。

中華隊拿冠軍，各社群平台洗版，不但球迷狂喜，不少民眾更參與討論，有人開香檳、有人發雞排，各種不同慶祝方式。

深夜11點多，台中市北屯地區有人大放煙火慶祝中華隊在冠，夜深人靜，遠在潭子豐原新社地區都可以看到市區不斷傳出煙火炮聲，前後放了約40分鐘，大喊中華隊員是台灣英雄。

世界棒球12強

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