12強賽／林凱威成功關門 直呼慶幸球打給朱哥

中央社／ 台北25日電
世界12強棒球賽中華隊24日在東京巨蛋與日本隊進行冠軍戰，中華隊林凱威（左）9局下登板上演再見雙殺，奪下歷史性冠軍，與隊友朱育賢（右）一同吶喊慶祝。中央社
世界12強棒球賽中華隊24日在東京巨蛋與日本隊進行冠軍戰，中華隊林凱威（左）9局下登板上演再見雙殺，奪下歷史性冠軍，與隊友朱育賢（右）一同吶喊慶祝。中央社

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊林凱威9局下登板關門，直呼「慶幸球打到朱哥（朱育賢）那邊」，再見雙殺振奮替球隊守住勝利，賽後他哽咽感謝老婆和天上的阿公。

12強賽台灣昨晚與日本爭冠，中華隊5局上靠著林家正陽春砲、陳傑憲3分砲取得4分領先，9局下林凱威接替登板投球，雖被首名打者辰己涼介敲出安打，但接著讓打者敲出滾地球出局，再讓栗原陵矢敲出一壘方向平飛球直進中華隊一壘手朱育賢手套，朱育賢接球踩一壘壘包、形成再見雙殺，替球隊守住勝利。

林凱威表示，雖然9局接手有被打出安打，但還好傷害不大，深呼吸調整節奏，一步一步慢慢來，「很慶幸可以打到朱哥那邊，可以守下來。」對於自己表現自評還好，就是希望替球隊拿下勝利、拿下冠軍，不論過程、贏就對了。

林凱威在12強賽會期間較少接受訪問，他表示，主要是想要專注在棒球上，不想去管其他的聲音，做好該做的事情。

奪下12強賽冠軍的意義，林凱威則提到，團隊每個人都很辛苦，從集訓開始就可以感受到，有些人是打完中職季後賽才加入集訓，難免會遇到低潮、疲勞期，但正式比賽開始後大家的心團結在一起，互相照顧，「大家都很挺隊友，大家都很棒。」

林凱威連打兩屆12強賽，上屆拚到複賽、拿下第5名，此次順利奪冠，他也難掩感動情緒表示，感謝老婆一路以來的支持，也要謝謝天上的阿公。

世界棒球12強 朱育賢 林凱威 林家正 陳傑憲

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