12強賽／戶鄉翔征5局丟4分吞敗投 盼經典賽雪恥

世界12強棒球賽中華隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。日本先發投手戶鄉翔征上場5局，被擊出2支全壘打失4分，承擔敗投。他賽後對日本隊監督井端弘和致歉，辜負了他的期待，也說希望下次能在世界棒球經典賽雪恥，「世界大賽欠的，唯有在世界大賽還。」

日本以B組預賽5戰全勝的優秀戰績晉級，並在東京巨蛋舉行的複賽中再度取得3連勝，以第1名之姿進入今晚決賽，迎戰本屆賽事第3度交手的中華隊。

日本派出曾奪下中央聯盟三振王頭銜的讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征擔任先發。他在5局上被林家正敲出陽春砲和陳傑憲3分砲，投5局被敲7安失4分提前退場。

回顧這場台日爭霸戰，戶鄉表示，「我自認投了好球，還是被擊出全壘打，這說明我的實力不足。我抱持奪冠的信念，想要成為世界冠軍，接受了井端監督的指導，最終卻辜負了他的期待，真的感到很抱歉。」

他也表示，「希望下屆世界棒球經典賽（WBC）能被選為選手。在世界大賽欠的，唯有在世界大賽還，我還要更精進。」

產經新聞報導，從去年的世界棒球經典賽到現在，戶鄉的處境發生了巨大變化。去年他在前輩的帶領下拿下冠軍，但這次比賽是一支以年輕選手為主的隊伍，24歲的戶鄉被委以重任。他表示，「我感受到前所未有的沈重壓力，非常緊張。」這次為了奪得世界第一而站上投手丘，得到的是遺憾的結果。

這也讓日本在國際主要賽事的連勝紀錄止步在「27場」，下屆世界棒球經典賽將於2026年3月舉行，日本期待一雪12強之恥，也期待連兩屆、第4度奪冠。

作為日本武士隊的王牌，戶鄉表示，「我的戰鬥還遠遠沒有結束，我會以這次的挫敗為動力，持續向前邁進。」（編輯：何宏儒）1131124

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