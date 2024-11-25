12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，投手群表現堪稱亮點；亮牌之初被虧「五號先發海」，最後成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾，投手教練林岳平在投手群一路闖關同時，迷信到鬍子不敢刮，直到拿到冠軍盃後，忍不住先去刮掉鬍子。

中華隊預賽五戰投手防禦率為一點八○，排名十二隊最優，強勢打下四勝一敗；進入複賽、冠軍賽後也有沉穩表現。

預賽五戰、複賽三戰及冠軍賽，中華隊九場比賽僅有黃子鵬面對多明尼加隊之戰投滿六局，先發投手一不穩就啟動換投，不偷局數。牛棚同樣採取及時煞車的調度方式，危機出現，因應對戰、情蒐換上有最高機率取得出局數的投手，將有限的投手戰力做最大發揮。

「世界大賽給我們很大啟示，不管是守護者、道奇隊，比賽過程中一有狀況就節奏明快去調度。」總教練曾豪駒透露，明快換投節奏來自美職大聯盟世界大賽的啟發。

投手教練林岳平一直不願意受訪，昨天奪冠後終於解答，原來他不想戳破好運，「投手在危機時，運氣好像都站在我們這邊，希望球隊能走到最後一刻，因此希望把好運氣帶到最後一場。」他迷信到鬍子不敢刮，昨天賽後第一時間就刮鬍子。

林岳平坦言，「我們這次沒有強大的先發，如何接力把廿七個出局數完成，從第一場到最後一場，贏球絕對不是任何幾位投手可以辦到，這是很難得可以看到團隊那麼緊密的投手群。」

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