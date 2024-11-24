12強賽／中華隊奪冠 周春米：西市場發300份雞排、飲料

中華隊在世界12強棒球拿下冠軍，屏東縣長周春米也在臉書宣布，慶祝台灣世界冠軍，明天11月25日中午在屏東西市場發300份雞排加300杯飲料，一起共享喜悅。台灣冠軍，世界第一。

周春米今晚在縣立體育館前跟大家看球賽，途中她趕場到狂客音樂祭活動，結束後又趕回體育館前。周春米發文說，喊到燒聲，心臟沒力，超刺激，超感動。台灣隊全場炸裂，林家正、陳傑憲開轟，4:0擊敗27連勝的日本，「我們真的做到了，Team Taiwan No.1 」

周春米說，台灣隊平均年齡只有24.5歲，是12隊中最年輕，感謝新生代國家隊，讓全世界看見台灣！台灣隊用實力打破不看好的聲音，一路過關斬將締造歷史，勇奪史上首座世界冠軍的榮耀。

周春米說，也要謝謝日本和美國，打出精采好球，最堅定的好朋友，一起登上頒獎台。台灣尚勇，世界無敵。

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